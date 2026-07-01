Secuestraron una moto con motor adulterado vinculada a un robo en 2024

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Una moto fue secuestrada en el departamento Sarmiento luego de que personal de la División Policía Caminera D-7 detectara que tenía el motor adulterado y que este correspondía a otro rodado con pedido de secuestro por una causa de robo.

El procedimiento se llevó a cabo durante un operativo de control sobre la Ruta Provincial 295, en la localidad de Cochagual. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Maverick Fox 110 cc, que era conducida por un hombre de apellido Videla.

Al consultar los datos del vehículo en el sistema SIF-COP, los policías advirtieron que la numeración del motor no coincidía con la registrada para ese rodado. Ante esa irregularidad, solicitaron una verificación más exhaustiva a la Base D-7 Tránsito.