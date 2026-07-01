    • 1 de julio de 2026 - 09:45

    Secuestraron una moto con motor adulterado vinculada a un robo en 2024

    El procedimiento se realizó durante un control vehicular en Cochagual, Sarmiento.

    Moto secuestrada.

    Moto secuestrada.

    Foto:

    Una moto fue secuestrada en el departamento Sarmiento luego de que personal de la División Policía Caminera D-7 detectara que tenía el motor adulterado y que este correspondía a otro rodado con pedido de secuestro por una causa de robo.

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    El procedimiento se llevó a cabo durante un operativo de control sobre la Ruta Provincial 295, en la localidad de Cochagual. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Maverick Fox 110 cc, que era conducida por un hombre de apellido Videla.

    Al consultar los datos del vehículo en el sistema SIF-COP, los policías advirtieron que la numeración del motor no coincidía con la registrada para ese rodado. Ante esa irregularidad, solicitaron una verificación más exhaustiva a la Base D-7 Tránsito.

    La consulta confirmó que el motor pertenecía en realidad a una motocicleta Corven Mirage 110 cc, la cual posee un pedido de secuestro vigente desde el 27 de noviembre de 2024 en el marco de una causa por robo, con intervención de la Comisaría 5ª y la UFI Delitos contra la Propiedad.

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