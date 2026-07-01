    • 1 de julio de 2026 - 10:56

    Un toro embistió y mató a un ex jefe comunal

    El fatal episodio ocurrió durante la jornada de este martes 30 de junio en un campo de Egusquiza, una pequeña localidad de poco más de 500 habitantes situada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Rafaela.

    Murió el ex presidente comunal de una pequeña localidad de Santa Fe tras ser atacado por un toro

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    La localidad de Egusquiza, ubicada en el departamento Castellanos, en Santa Fe, se encuentra sumida en una profunda conmoción tras el fallecimiento de Adrián Alberto Alassia, de 54 años.

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    El ex jefe comunal y actual tesorero del pueblo perdió la vida de forma instantánea este martes, luego de ser embestido por un toro mientras realizaba tareas agropecuarias en su establecimiento rural.

    El fatal episodio ocurrió durante la jornada de este martes 30 de junio en un campo de Egusquiza, una pequeña localidad de poco más de 500 habitantes situada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Rafaela.

    Según las primeras informaciones policiales y comunitarias, Alassia se encontraba trabajando en su predio cuando fue sorprendido y atacado ferozmente por un toro. Debido a la gravedad de las heridas sufridas en la embestida, el productor agropecuario falleció en el acto, sin dar tiempo a recibir asistencia médica.

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