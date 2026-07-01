Condenaron a un hombre por corromper a una menor a cambio de dinero y regalos

El imputado admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Un hombre fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras reconocer su responsabilidad en un caso de corrupción de menores que fue resuelto mediante un juicio abreviado. La causa estuvo a cargo del fiscal Mariano Juárez Prieto, junto a las ayudantes fiscales Candela Pérez, Natalia Villavicencio y Agustina Cerdera, con la colaboración de Carolina Calderón.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el acusado mantenía relaciones sexuales con una menor de edad a cambio de entregarle dinero y distintos bienes personales, entre ellos zapatillas, una mochila y un perfume. La pesquisa estableció que los encuentros ocurrieron en cuatro oportunidades.

El 29 de junio de 2026 se realizó la audiencia de juicio abreviado, en la que la Fiscalía, la defensa y el imputado alcanzaron un acuerdo que fue homologado por el juez de Garantías. En ese marco, el magistrado declaró al acusado penalmente responsable del delito de promoción a la corrupción de menores, previsto en el artículo 125, primer párrafo, del Código Penal, en calidad de autor.