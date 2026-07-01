Condenaron a un hombre por corromper a una menor a cambio de dinero y regalos

Un hombre fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras reconocer su responsabilidad en un caso de corrupción de menores que fue resuelto mediante un juicio abreviado. La causa estuvo a cargo del fiscal Mariano Juárez Prieto, junto a las ayudantes fiscales Candela Pérez, Natalia Villavicencio y Agustina Cerdera, con la colaboración de Carolina Calderón.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el acusado mantenía relaciones sexuales con una menor de edad a cambio de entregarle dinero y distintos bienes personales, entre ellos zapatillas, una mochila y un perfume. La pesquisa estableció que los encuentros ocurrieron en cuatro oportunidades.
El 29 de junio de 2026 se realizó la audiencia de juicio abreviado, en la que la Fiscalía, la defensa y el imputado alcanzaron un acuerdo que fue homologado por el juez de Garantías. En ese marco, el magistrado declaró al acusado penalmente responsable del delito de promoción a la corrupción de menores, previsto en el artículo 125, primer párrafo, del Código Penal, en calidad de autor.
Además de imponer la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, el juez dispuso una serie de medidas que deberán cumplirse hasta que la sentencia quede firme. Por tratarse de una condena condicional, el imputado no irá a prisión, aunque deberá respetar las reglas de conducta fijadas por la Justicia para evitar la revocación del beneficio.