    • 1 de julio de 2026 - 10:19

    Condenaron a un hombre por corromper a una menor a cambio de dinero y regalos

    El imputado admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

    Imagen ilustrativa.

    Imagen ilustrativa.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras reconocer su responsabilidad en un caso de corrupción de menores que fue resuelto mediante un juicio abreviado. La causa estuvo a cargo del fiscal Mariano Juárez Prieto, junto a las ayudantes fiscales Candela Pérez, Natalia Villavicencio y Agustina Cerdera, con la colaboración de Carolina Calderón.

    Leé además

    Murió el ex presidente comunal de una pequeña localidad de Santa Fe tras ser atacado por un toro

    Un toro embistió y mató a un ex jefe comunal
    MPF.

    Revocan la absolución de un empresario sanjuanino y lo condenan por violencia de género contra su expareja

    Por Redacción Diario de Cuyo

    De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el acusado mantenía relaciones sexuales con una menor de edad a cambio de entregarle dinero y distintos bienes personales, entre ellos zapatillas, una mochila y un perfume. La pesquisa estableció que los encuentros ocurrieron en cuatro oportunidades.

    El 29 de junio de 2026 se realizó la audiencia de juicio abreviado, en la que la Fiscalía, la defensa y el imputado alcanzaron un acuerdo que fue homologado por el juez de Garantías. En ese marco, el magistrado declaró al acusado penalmente responsable del delito de promoción a la corrupción de menores, previsto en el artículo 125, primer párrafo, del Código Penal, en calidad de autor.

    Además de imponer la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, el juez dispuso una serie de medidas que deberán cumplirse hasta que la sentencia quede firme. Por tratarse de una condena condicional, el imputado no irá a prisión, aunque deberá respetar las reglas de conducta fijadas por la Justicia para evitar la revocación del beneficio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Moto secuestrada.

    Secuestraron una moto con motor adulterado vinculada a un robo en 2024

    Policía.

    Caucete: desvalijaron una tradicional finca y hasta se llevaron la puerta principal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Murió un bebé de dos meses en Ituzaingó y detuvieron a sus padres

    Murió un bebé de dos meses en Ituzaingó y detuvieron a sus padres

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un alumno de 13 anos fue baleado por un companero dentro de una escuela de neuquen

    Un alumno de 13 años fue baleado por un compañero dentro de una escuela de Neuquén