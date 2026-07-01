    • 1 de julio de 2026 - 08:06

    Un alumno de 13 años fue baleado por un compañero dentro de una escuela de Neuquén

    l hecho ocurrió durante una clase en un establecimiento de Cutral Co. La Justicia investiga cómo el adolescente ingresó al colegio con un arma de fuego.

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    Un grave episodio de violencia sacudió este martes a la comunidad educativa de la ciudad neuquina de Cutral Co, donde un estudiante de 13 años resultó herido de un disparo efectuado por un compañero dentro del aula.

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    El hecho ocurrió en el CPEM N° 6, cuando otro alumno ingresó al establecimiento con un arma de fuego. De acuerdo con la investigación preliminar, el disparo se produjo mientras manipulaba la pistola en plena clase, impactando en el antebrazo izquierdo de la víctima.

    Un alumno de 13 a&ntilde;os fue baleado por un compa&ntilde;ero dentro de una escuela de Neuqu&eacute;n.

    Un alumno de 13 años fue baleado por un compañero dentro de una escuela de Neuquén.

    Tras el ataque, el adolescente herido fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud. El Ministerio de Salud de Neuquén informó que permanece internado, clínicamente estable, lúcido y fuera de peligro, ya que la bala solo comprometió tejidos blandos y no provocó lesiones óseas.

    La Justicia y la Policía trabajan para determinar cómo el arma logró ingresar al establecimiento educativo y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el disparo. También se busca establecer si se trató de un hecho accidental o si existió alguna otra intención por parte del adolescente que portaba el arma.

    Tras el episodio, el Consejo Provincial de Educación activó los protocolos de contención para estudiantes, docentes y familias, mientras que el alumno que llevaba el arma fue apartado del resto de sus compañeros y quedó a disposición de la investigación judicial.

    Un alumno de 13 a&ntilde;os fue baleado por un compa&ntilde;ero dentro de una escuela de Neuqu&eacute;n.

    Un alumno de 13 años fue baleado por un compañero dentro de una escuela de Neuquén.

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