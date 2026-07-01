El hallazgo de marihuana y elementos para su fraccionamiento en la vivienda activó dos causas penales.

Murió un bebé de dos meses en Ituzaingó y detuvieron a sus padres

Un bebé de apenas dos meses murió en una vivienda de la localidad bonaerense de Ituzaingó y el caso quedó bajo investigación judicial. El niño fue encontrado sin signos vitales mientras dormía junto a sus padres, quienes intentaron reanimarlo y solicitaron asistencia médica de urgencia. Sin embargo, los profesionales que lo atendieron no lograron salvarle la vida.

Tras el fallecimiento, la fiscalía ordenó un allanamiento en el domicilio familiar. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron marihuana, una balanza, bolsas tipo Ziploc y otros elementos compatibles con el fraccionamiento de estupefacientes, por lo que los padres fueron detenidos en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Drogas.

En paralelo, se inició una investigación para establecer las causas de la muerte del bebé. En un primer momento se dispuso la detención de los adultos mientras avanzaban las pericias. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia descartaron indicios de maltrato o violencia sobre el niño, por lo que el fallecimiento no estaría vinculado a una agresión.