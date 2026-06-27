    • 27 de junio de 2026 - 13:49

    Milagro en La Bebida: policías salvaron a un bebé con dificultades para respirar y lo trasladaron al Hospital

    El pequeño, de un año y un mes, fue asistido por efectivos de la Comisaría 34° mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de extrema tensión se vivieron durante la madrugada de este sábado, cuando un bebé de apenas un año y un mes debió ser asistido de urgencia por efectivos de la Comisaría 34° al sufrir un severo cuadro respiratorio en su domicilio.

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    El episodio ocurrió alrededor de las 2:23, cuando los padres del pequeño llegaron desesperados hasta la dependencia policial ubicada sobre calle Pellegrini 2619. El niño presentaba serias dificultades para respirar y también tenía náuseas, por lo que los uniformados actuaron de inmediato.

    Mientras uno de los efectivos solicitaba una ambulancia al servicio de emergencias 107, el resto del personal comenzó a asistir al menor. En el procedimiento intervinieron el cabo Leandro Castro, el cabo primero Hugo Salinas y el oficial ayudante Agustín González, quienes aplicaron maniobras de reanimación y distintos estímulos para mantener estable al bebé.

    La rápida intervención de los policías permitió que el pequeño recuperara estabilidad mientras era trasladado hacia un centro asistencial. Durante todo el procedimiento estuvo acompañado por su madre, una joven de 21 años.

    Finalmente, el bebé ingresó al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internado bajo observación médica. Según informaron fuentes policiales, se encuentra fuera de peligro.

    La actuación del personal policial fue determinante para asistir al menor en los primeros minutos de la emergencia, un lapso que suele ser crucial en este tipo de cuadros respiratorios

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