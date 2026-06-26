Pocito: con entretenimientos y juegos buscan  prevenir adicciones en los chicos del departamento

El municipio de Pocito visitó a los chicos de Barrio Huarpes para realizar un trabajo de concientización.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el municipio de Pocito reafirmó su compromiso con la prevención y el bienestar social de los jóvenes mediante una intensa jornada comunitaria.

La iniciativa, coordinada bajo las líneas de acción del proyecto local "Elegimos Vivir", se trasladó al Barrio Huarpes, ubicado en la Zona Norte del departamento, con el objetivo central de brindar herramientas de contención y concientización a niños, niñas y adolescentes de la zona para prevenir consumos problemáticos.

Intervención territorial de Pocito La jornada se estructuró en torno a diversas actividades lúdicas y dinámicas participativas que buscaron captar la atención de los más jóvenes desde un enfoque constructivo y reflexivo.

Lejos de los abordajes tradicionales de carácter puramente informativo, los talleres se centraron en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. A través del juego, los coordinadores y profesionales a cargo trabajaron en aspectos clave de la psicología infanto-juvenil, tales como la autoestima, el reconocimiento de valores fundamentales y el desarrollo de criterios propios para la toma de decisiones saludables frente a situaciones de vulnerabilidad o presión social.

El proyecto "Elegimos Vivir" viene consolidándose como una de las principales herramientas de intervención territorial del municipio. Desde la organización destacaron la importancia de ocupar los espacios públicos y de cercanía para llegar de manera directa a las familias, entendiendo que el abordaje de las problemáticas de consumo debe realizarse de forma integral y articulada con la comunidad.