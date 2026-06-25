    • 25 de junio de 2026 - 09:29

    Hackeo y estafa en Pocito: un empresario perdió $27 millones de su cuenta bancaria

    La víctima denunció movimientos no autorizados en su cuenta bancaria y la Justicia investiga una presunta maniobra de ciberdelito.

    Hackeo.

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    Un empresario de Pocito denunció haber sido víctima de una estafa virtual por un monto que ronda los 27 millones de pesos, en un hecho que ahora es investigado como un posible hackeo de su cuenta bancaria.

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    El caso, que quedó en manos de la Justicia sanjuanina, se conoció tras la presentación del damnificado, quien advirtió movimientos sospechosos y transferencias no autorizadas desde su cuenta. Según la información inicial, los fondos habrían sido desviados por delincuentes que lograron acceder a sus credenciales bancarias mediante una maniobra de ciberdelito.

    De acuerdo con la investigación, los estafadores habrían vulnerado el sistema de seguridad del usuario y, una vez dentro de la cuenta, realizaron distintas operaciones hasta concretar la extracción del dinero. No se descarta que haya existido un ataque de phishing o la utilización de malware para obtener los datos de acceso.

    La causa es llevada adelante por la UFI especializada en Delitos Informáticos y Estafas, que busca determinar cómo se produjo el ingreso a la cuenta y si hubo participación de terceros o filtración de datos sensibles.

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