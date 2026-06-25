Acusan a adolescente "therian" de matar a sus padres y enviar fotos del crimen a sus compañeros

Una adolescente de 15 años, autopercibida como "therian", fue detenida en la ciudad de Groningen, en Países Bajos , acusada de asesinar a sus padres en un hecho que conmociona al país europeo. Según informaron medios locales, tras cometer el crimen la joven tomó fotografías de la escena y las envió a compañeros de su escuela a través de WhatsApp.

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Las víctimas fueron identificadas como Johan y Mathilda , ambos de 53 años, quienes fueron encontrados sin vida en el interior de su vivienda durante la madrugada del jueves pasado. De acuerdo con la investigación preliminar, durante el ataque la adolescente también apuñaló al perro golden retriever de la familia , aunque las autoridades no informaron oficialmente sobre el estado del animal.

El caso salió a la luz cuando varios estudiantes del Liceo Vocacional Montessori de Groningen recibieron las imágenes enviadas por la joven . Uno de los alumnos relató al diario neerlandés De Telegraaf que en las fotografías "se podía ver a sus padres tirados en el suelo con los ojos abiertos. Su padre estaba en el suelo y su madre en la cama. Había sangre visible y un cuchillo".

Tras recibir las imágenes, algunos compañeros alertaron a la policía, que acudió a la vivienda cerca de la 1.30 de la madrugada. Al llegar, los agentes encontraron la escena del crimen y procedieron a la detención de la adolescente.

Las autoridades evitaron brindar detalles sobre el contenido de las fotografías, pero realizaron un llamado a la población para que no las comparta. Asimismo, solicitaron que cualquier persona que las reciba las entregue de inmediato a la policía para colaborar con la investigación.

El entorno de la joven

Compañeros de la adolescente señalaron que formaba parte del fenómeno cultural conocido como "therian", integrado por personas que se identifican de manera espiritual o psicológica con determinados animales. Según los testimonios, la joven solía comportarse como un perro dentro de la escuela, utilizando accesorios como orejas, cola y guantes, además de imitar ladridos en los pasillos.

Mientras tanto, vecinos de la familia expresaron su sorpresa por lo ocurrido. De acuerdo con medios locales, los padres de la adolescente estaban próximos a mudarse luego de vender su propiedad. Quienes los conocían los describieron como "la gente más amable del mundo".

La conmoción también alcanzó a las autoridades locales. La alcaldesa de Groningen, Roelien Kamminga, calificó el hecho como un "suceso trágico" y pidió respeto para los familiares de las víctimas. "Las imágenes no ayudan a nadie. Sean conscientes del impacto que tienen y compártanlas únicamente con la policía", manifestó.

Por su parte, familiares de Johan y Mathilda difundieron un comunicado en el que expresaron su dolor por lo sucedido y agradecieron las muestras de apoyo recibidas. "Apenas podemos comprender lo ocurrido. Estamos profundamente afectados por los trágicos acontecimientos que rodean la muerte de Johan y Mathilda, pero la simpatía y el acompañamiento de muchas personas nos reconfortan", señalaron.

La investigación continúa en marcha para determinar las circunstancias y el móvil del doble homicidio. La Justicia neerlandesa dispuso que la adolescente permanezca bajo custodia al menos durante dos semanas más, mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas. Hasta el momento, no trascendió si la joven confesó su participación en el crimen, detalla el portal de Todo Noticias.