Encontraron al adolescente que era intensamente buscado en San Juan

El adolescente que era intensamente buscado en San Juan fue encontrado en las últimas horas, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo de búsqueda. El joven había sido denunciado como desaparecido por su familia, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente y un despliegue de la Policía junto a la Justicia provincial para dar con su paradero.
Durante la búsqueda, se realizaron distintas tareas investigativas y se difundió su imagen con el objetivo de recabar información que pudiera aportar datos sobre su ubicación.
Finalmente, y tras varias horas de incertidumbre, las autoridades confirmaron que el adolescente fue hallado en buen estado de salud, aunque no trascendieron detalles sobre las circunstancias del hallazgo. Con su aparición, quedó sin efecto el pedido de paradero y se dio por concluido el operativo de búsqueda, llevando tranquilidad a su entorno familiar.