    • 20 de junio de 2026 - 11:16

    Encontraron al adolescente que era intensamente buscado en San Juan

    Fue hallado sano y salvo y se dio por finalizado el operativo.

    Adolescente intensamente buscado.

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    Durante la búsqueda, se realizaron distintas tareas investigativas y se difundió su imagen con el objetivo de recabar información que pudiera aportar datos sobre su ubicación.

    Finalmente, y tras varias horas de incertidumbre, las autoridades confirmaron que el adolescente fue hallado en buen estado de salud, aunque no trascendieron detalles sobre las circunstancias del hallazgo. Con su aparición, quedó sin efecto el pedido de paradero y se dio por concluido el operativo de búsqueda, llevando tranquilidad a su entorno familiar.

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