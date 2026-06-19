Buscan intensamente a un adolescente que desapareció en San Juan

Las autoridades difundieron la búsqueda de Juan José Guzmán, de 17 años. Solicitan a la comunidad aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo.

El programa provincial San Juan Te Busca emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Juan José Guzmán, un adolescente de 17 años que se encuentra desaparecido desde este 19 de junio de 2026.

Según la información oficial difundida por las autoridades, el joven tiene tez blanca, contextura física pequeña, mide aproximadamente 1,60 metros de altura y posee ojos marrones. Además, presenta rostro angulado, nariz convexa, boca chica, labios delgados, no tiene barba y lleva el cabello lacio, de longitud media y color castaño claro.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón de buzo negro con tres líneas blancas debajo del bolsillo izquierdo, remera de mangas cortas del Colegio Modelo de color blanco con cuello negro y rojo, zapatillas negras y una mochila también de color negro.