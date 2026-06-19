Condenaron a los integrantes de la banda que asaltó a un barbero y tenía un búnker secreto: los mandaron a trabajar

Dos de los tres acusados de protagonizar un violento robo en una barbería de Capital aceptaron un juicio abreviado y fueron condenados a tres años de prisión en suspenso . Además de la pena de prisión condicional, por no tener sentencias previas, deberán cumplir reglas de conducta y buscar un oficio y un trabajo legal.

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Olmos dijo ante la jueza que se dedica a la albañilería.

Durante la investigación le descubrieron a la banda un búnker subterráneo, en Santa Lucía, con armas y objetos presuntamente robados. Solo dos terminaron detenidos y hay un prófugo todavía.

Herrera Estrella aseguró que trabaja en la Municipalidad de Santa Lucía como recolector de escombros y basura.

La causa tiene como acusados a Sebastián Nahuel Olmos, Alexis Sebastián Herrera Estrella y Darío Martín Bustos Morales. Olmos y Herrera Estrella, a través de sus abogados defensores, Miguel Ángel Gelvez, Nicolás Gómez Camozzi y Rodolfo Pardo Conte Grand , acordaron un juicio abreviado con la ayudante fiscal Verónica Prividera y la fiscal coordinadora de la UFI Delitos Contra La Propiedad, Claudia Salica .

WhatsApp Image 2026-06-19 at 17.33.30 (2) La ayudante fiscal Verónica Prividera y la fiscal Claudia Salica.

Fueron condenados como coautores del delito de robo doblemente agravado por ser con un arma de fuego, no acreditada que esté apta para el disparo y por ser poblado y en banda.

En tanto, Bustos Morales aún no fue encontrado por personal policial y sigue prófugo.

WhatsApp Image 2026-06-19 at 17.33.30 Los abogados defensores Miguel Ángel Gelvez, Nicolás Gómez Camozzi y Rodolfo Pardo Conte Grand.

Según la investigación de la propia UFI, el hecho ocurrió el sábado 13 de junio cuando tres delincuentes ingresaron a la barbería O'Rein, ubicada sobre calle Pedro Echagüe, en Capital. Uno de ellos portaba un arma de fuego y redujo al propietario, de apellido Jiménez Álvarez, obligándolo a permanecer en la parte trasera del local mientras sus cómplices revolvían el negocio.

WhatsApp Image 2026-06-19 at 17.33.31 (2) Flavia Allende, jueza de garantías, homologó el acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia.

Los ladrones escaparon con unas 30 máquinas de cortar cabello, accesorios de peluquería, una consola PlayStation 4 y alrededor de 80 mil pesos en efectivo.

Las cámaras, la pista clave

La investigación avanzó gracias al análisis de imágenes del CISEM y de cámaras privadas de la zona. Los registros permitieron detectar a tres sospechosos caminando hacia la barbería y, minutos después, huyendo del lugar.

Los pesquisas también lograron identificar un Peugeot 408 blanco utilizado para trasladar a parte de los involucrados. El conductor, que trabajaba para una aplicación de viajes, aportó datos fundamentales sobre los domicilios desde donde había recogido a los sospechosos en el barrio Camilo Rojo, en Santa Lucía.

Con esa información, la Brigada de Investigaciones Norte solicitó órdenes de allanamiento y logró identificar a los acusados.

El hallazgo del búnker

Durante uno de los procedimientos, los efectivos encontraron una estructura subterránea de construcción casera que funcionaba como un verdadero depósito clandestino.

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Para acceder era necesario descender por una precaria escalera de madera hacia una habitación iluminada artificialmente. Allí aparecieron siete máquinas de cortar cabello y una PlayStation 4 compatibles con los elementos denunciados como robados por el barbero.

Además, los policías secuestraron seis armas de fuego de distintos calibres, municiones, prendas de vestir y una enorme cantidad de objetos cuya procedencia no pudo ser acreditada, entre ellos bicicletas, televisores, notebooks, herramientas, equipos de comunicación, consolas de videojuegos y hasta bancos con insignias del Municipio de Santa Lucía.