Apuntaron a un joven con una tumbera y amenazaron con matarlo: cayó una banda de tres, entre ellos un menor

Los sujetos están acusados de amenazar a vecinos con un arma de fabricación casera y de atacar a la Policía durante el procedimiento.

Tres jóvenes fueron detenidos en el barrio San Martín, en Rawson, acusados de amenazar de muerte a una familia con un arma de fuego de fabricación casera. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y del Comando Sur, y derivó en una causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y daño agravado.

Los aprehendidos fueron identificados como Jaramillo, de 20 años, Farías, de 18, y un adolescente de 16 años. Todos quedaron a disposición de la Justicia bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados por el sistema Trueno Halcón tras recibir denuncias sobre un grupo de sujetos conocidos como “los Jaramillo”, quienes se encontraban amenazando a vecinos de la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados intentaron identificar a los sospechosos. En ese momento, Farías habría arrojado al suelo un arma de fabricación casera durante un forcejeo con los policías. El arma fue secuestrada y, de acuerdo con las primeras pericias, posee un mecanismo similar al de una escopeta, aunque no llegó a ser disparada.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los otros involucrados comenzaron a arrojar piedras y distintos elementos contundentes con el objetivo de impedir las detenciones. Como consecuencia, resultó dañada la burbuja de un móvil policial y también la patente de una motocicleta oficial. Pese a la resistencia, los efectivos lograron reducir y detener a los tres sospechosos a pocos metros del lugar.