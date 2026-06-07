Tragedia en Rawson: un joven de 18 años murió tras chocar contra un poste de luz

Un trágico accidente de tránsito, ocurrido durante la madrugada de este domingo en Rawson, terminó con la vida de un joven, identificado como Iván David Cortez Díaz, de 18 años. La víctima murió luego de impactar violentamente contra un poste de alumbrado público cuando circulaba por calle San Miguel, antes de llegar a Calle 5.

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Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando el joven conducía por esa arteria y, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el control del vehículo. Tras desviarse de su trayectoria, terminó chocando de lleno contra una columna de iluminación ubicada a un costado de la calzada .

El impacto fue de tal magnitud que el conductor sufrió heridas gravísimas. Vecinos y ocasionales transeúntes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, que llegaron rápidamente al lugar para asistir a la víctima.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, se constató el fallecimiento del joven en el mismo lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras el hecho, la zona fue cercada para permitir el trabajo de los efectivos policiales y de los peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del siniestro.

El trágico episodio generó conmoción entre los vecinos de la zona y volvió a encender la preocupación por los accidentes de tránsito registrados en las calles del departamento.

Ahora, la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, que intentará determinar las circunstancias exactas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo y protagonizar el fatal choque.

Mientras avanzan las pericias, la muerte del joven suma una nueva víctima a las estadísticas de siniestros viales en San Juan y deja un profundo dolor entre familiares y allegados.