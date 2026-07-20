Tragedia en Rawson: fiscalía puso cautela sobre el auto secuestrado y los dos detenidos porque podrían no ser los responsables

La investigación por el trágico siniestro vial ocurrido en la madrugada de este lunes en Rawson, donde murió Cintia Johana Ortega tras ser atropellada por un vehículo que escapó del lugar, dio un giro inesperado. Aunque la Policía detuvo a dos hombres y secuestró un automóvil que coincidiría con las características aportadas por testigos, la Fiscalía pidió cautela y no descarta que ambos sean ajenos al hecho.

Tragedia en Rawson: identificaron a la mujer atropellada por un conductor que huyó y luego fue atrapado

La mujer de 38 años fue arrollada por un auto blanco mientras circulaba con un grupo de amigos con el que había salido de bailar . A raíz de la intensa lluvia, la zona estaba inundada y la joven optó por caminar por el pavimento. El conductor que la atropelló habría ido a alta velocidad y después no decidió frenar para ayudarla. Los dos hombres detenidos por el hecho en Pocito no serían los responsables debido a que se trata de gente que estaba por salir a trabajar y contaba con el la indumentaria para esa ocasión.

Así lo confirmó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien explicó en rueda de prensa que, si bien existen elementos que vinculan inicialmente al vehículo secuestrado con el siniestro, las pruebas periciales que se realizan podrían demostrar que no se trata del rodado involucrado.

"Hay elementos que coinciden con los datos del vehículo aportado inicialmente, pero se está haciendo una pericia porque tenemos una presunción de que podrían no ser los autores responsables", sostuvo el funcionario judicial. "Hay elementos que coinciden con los datos del vehículo aportado inicialmente, pero se está haciendo una pericia porque tenemos una presunción de que podrían no ser los autores responsables", sostuvo el funcionario judicial.

Grassi explicó que, tras el siniestro ocurrido alrededor de las 5:40 sobre el costado este de Ruta 40, lo que es calle General Mosconi, entre Putaendo y callejón Astroja , p ersonal policial logró ubicar un vehículo particular en la zona de Calle 8 y Punta del Monte, en Pocito, donde fueron detenidos dos hombres.

Sin embargo, aclaró que la investigación aún está lejos de estar cerrada.

"El vehículo secuestrado coincidiría parcialmente con el que estábamos buscando. En este momento se va a hacer una pericia porque hay un faltante de una pieza del vehículo que se está cotejando y eso podría dar elementos para decir que no es el que buscamos. No quiero adelantar nada hasta tener información oficial", expresó. "El vehículo secuestrado coincidiría parcialmente con el que estábamos buscando. En este momento se va a hacer una pericia porque hay un faltante de una pieza del vehículo que se está cotejando y eso podría dar elementos para decir que no es el que buscamos. No quiero adelantar nada hasta tener información oficial", expresó.

La prioridad es encontrar al verdadero conductor

El fiscal remarcó que el principal objetivo es identificar al conductor que embistió a la víctima y huyó sin detenerse.

"Hoy quiero encontrar a quien le impacta, sean estos los que están detenidos o no", afirmó.

También pidió colaboración a la comunidad para avanzar con la investigación. "A toda la ciudadanía que haya visto algo o tenga alguna información sobre el hecho, le pedimos que la aporte al 911 o a la Unidad Fiscal", solicitó.

La lluvia y la oscuridad complicaron la investigación

Durante la rueda de prensa, Grassi explicó que las condiciones climáticas jugaron en contra de la investigación desde el primer momento. El siniestro ocurrió bajo una intensa lluvia y con muy poca visibilidad, una situación que dificultó tanto la obtención de testigos como el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad.

Además, indicó que la víctima caminaba junto a un grupo de conocidos por el costado de la calle y que la banquina estaba completamente anegada, por lo que circulaban muy cerca de la calzada cuando fueron sorprendidos por el vehículo.

Las pericias serán determinantes

Mientras los dos hombres permanecen detenidos y se les practican las medidas procesales correspondientes, la Fiscalía aguarda el resultado de las pericias accidentológicas y el cotejo de las piezas halladas para establecer si el automóvil secuestrado fue realmente el que protagonizó el siniestro.

Hasta entonces, la hipótesis principal continúa abierta y la Justicia no descarta que el verdadero responsable siga prófugo, por lo que la investigación continúa con nuevas medidas para esclarecer el hecho.