Iban tres en una moto, chocaron con una camioneta y murieron todos: las identidades

Alejandro Báez (22), Ornella Ana Luz Segovia (19) y Nahir Yadiel Báez (3) murieron en un choque frontal en cercanías de la ciudad de Villa Ángela, Chaco. Los tres circulaban en una motocicleta, cuando impactaron contra una camioneta que iba en sentido contrario.

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El siniestro se produjo en un camino vecinal de la Colonia Juan José Paso , situada 14 kilómetros al oeste de Villa Ángela , entre una motocicleta Keller de 110cc y una camioneta Toyota Hilux, informó la prensa local, informó diario El Ancasti.

Tres integrantes de una familia, quienes viajaban en el vehículo menor, murieron en el acto a causa del impacto frontal, en tanto que el conductor de la camioneta, un hombre de 51 años, quien circulaba solo, salió ileso.

El siniestro ocurrió minutos antes de las siete de la tarde de ayer, sábado. Personal de Salud Pública llegó al lugar poco después y confirmó que los ocupantes del rodado menor ya no presentaban signos vitales.

El Diario Norte precisó que, aunque se confirmó que el choque fue frontal, la Justicia estaba trabajando para establecer las causas y la mecánica exacta del siniestro.

El hecho se registró en un camino vecinal de la Colonia Juan José Paso que presentaba una calzada de tierra profunda carente por completo de iluminación lo que conformaba unas condiciones que dificultaban el tránsito al caer la tarde. La investigación buscaba determinar cómo se produjo el choque en ese tramo rural.

El único testigo que deberá declarar será el conductor de la Toyota Hilux color gris, domiciliado en la zona céntrica de la ciudad de Villa Ángela