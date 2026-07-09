Investigan un fuerte choque entre una camioneta y un auto en una transitada esquina de Rawson

La tranquilidad de la madrugada de este jueves 9 de Julio se vio alterada por un fuerte accidente de tránsito en Rawson. Una camioneta y un automóvil protagonizaron una violenta colisión en la esquina de avenida España y Doctor Ortega, un cruce semaforizado que además cuenta con cámaras de vigilancia.
Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron con fuerza en esa intersección. La mecánica del hecho aún no fue establecida y las autoridades buscan determinar cómo se produjo el siniestro.
Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el estado de salud de los ocupantes de los rodados, por lo que se desconoce si el choque dejó personas heridas.
Se espera que las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona sean incorporadas a la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.
Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las primeras pericias sobre los vehículos involucrados. Con el avance de las actuaciones se espera que se conozcan más detalles sobre el episodio ocurrido en una de las esquinas más transitadas del departamento Rawson.