Investigan un fuerte choque entre una camioneta y un auto en una transitada esquina de Rawson

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este jueves feriado en la intersección de España y Doctor Ortega, un cruce con semáforos y cámaras de seguridad.

La tranquilidad de la madrugada de este jueves 9 de Julio se vio alterada por un fuerte accidente de tránsito en Rawson. Una camioneta y un automóvil protagonizaron una violenta colisión en la esquina de avenida España y Doctor Ortega, un cruce semaforizado que además cuenta con cámaras de vigilancia.

Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron con fuerza en esa intersección. La mecánica del hecho aún no fue establecida y las autoridades buscan determinar cómo se produjo el siniestro.

Choque en Rawson. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el estado de salud de los ocupantes de los rodados, por lo que se desconoce si el choque dejó personas heridas.

Se espera que las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona sean incorporadas a la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.