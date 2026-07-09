Le desvalijaron la casa en 25 de Mayo y le robaron $8,7 millones que escondía bajo el colchón

Los delincuentes aprovecharon que la vivienda estaba desocupada para concretar un golpe de gran magnitud.

Un importante robo es investigado por la Justicia en el departamento 25 de Mayo, donde una banda de delincuentes desvalijó una vivienda rural y escapó con un botín millonario. Entre lo sustraído había $8,7 millones en efectivo que el propietario guardaba debajo del colchón, además de numerosos bienes del hogar.

El hecho ocurrió en una finca ubicada sobre Calle 3, entre Enfermera Medina y Ruta 270. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los ladrones aprovecharon la ausencia del dueño de casa para ingresar tras forzar una de las puertas de la vivienda.

Cuando el propietario regresó, descubrió que los delincuentes habían encontrado el dinero que tenía ahorrado bajo el colchón de su cama. Sin embargo, el golpe no terminó allí: también se llevaron dos heladeras, un televisor de 43 pulgadas, colchones, un somier, un juego de comedor de madera, sillas, reposeras, ollas, utensilios de cocina, un anafe con su garrafa y diversas herramientas, entre ellas una motosierra.

Por la cantidad de elementos sustraídos, los investigadores creen que participaron varias personas y que los autores utilizaron un vehículo de gran porte para transportar el botín.