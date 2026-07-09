Juan Gay, el trabajador que murió aplastado por un árbol

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Un trabajador rural, identificado como Juan Gay de 42 años, falleció este miércoles como consecuencia de un accidente laboral ocurrido en una chacra ubicada sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 6, en la localidad de El Soberbio, provincia de Misiones, informó el sitio El Territorio.

La víctima realizaba tareas de corte de gajos para leña cuando un árbol cayó sobre él y le provocó un grave traumatismo en la cabeza. Pese a ser trasladado al hospital local, ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el hecho ocurrió alrededor de las 10:20 horas de este miércoles. El trabajador se encontraba desarrollando tareas rurales cuando, por causas que se investigan, un árbol se desplomó e impactó directamente sobre su cabeza.