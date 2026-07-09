    • 9 de julio de 2026 - 10:13

    Juan Gay, el trabajador que murió aplastado por un árbol

    Tenía 42 años y encontró la muerte cuando hacía leña.

    Juan Gay, el trabajador que murió aplastado por un árbol

    Juan Gay, el trabajador que murió aplastado por un árbol

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    Un trabajador rural, identificado como Juan Gay de 42 años, falleció este miércoles como consecuencia de un accidente laboral ocurrido en una chacra ubicada sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 6, en la localidad de El Soberbio, provincia de Misiones, informó el sitio El Territorio.

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    La víctima realizaba tareas de corte de gajos para leña cuando un árbol cayó sobre él y le provocó un grave traumatismo en la cabeza. Pese a ser trasladado al hospital local, ingresó sin signos vitales.

    De acuerdo con los primeros datos recabados, el hecho ocurrió alrededor de las 10:20 horas de este miércoles. El trabajador se encontraba desarrollando tareas rurales cuando, por causas que se investigan, un árbol se desplomó e impactó directamente sobre su cabeza.

    Familiares lo trasladaron de urgencia al nosocomio de la localidad, donde el médico de turno constató su fallecimiento y diagnosticó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico grave.

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