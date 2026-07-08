La Justicia confirmó los resultados del examen toxicológico de Ernestina Pais al momento del accidente

Este miércoles se conocieron los resultados del examen toxicológico que le hicieron al cuerpo de Ernestina Pais después de su trágica muerte.

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La noticia fue dada a conocer por Rodrigo Alegre, periodista de TN, quien compartió las últimas novedades en su cuenta de X. “El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. Determinó que no hay presencia de alcohol, ni sustancias en sangre”, escribió.

El 27 de junio se habían conocido los resultados preliminares de la autopsia. De acuerdo al informe, al que tuvo acceso este medio, la actriz sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto de una formación del Tren de la Costa contra su vehículo cuando cruzaba las vías en Martínez. Los investigadores aguardaban el estudio definitivo para tener más precisiones.

La principal hipótesis de la investigación es que Pais intentó cruzar con el auto cuando ambas barreras del paso a nivel estaban bajas. Esa secuencia quedó registrada por varias cámaras de seguridad de la zona.

El choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. El Honda Civic negro que manejaba la periodista fue impactado en el lateral del conductor por el tren.

En cuanto los efectivos y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais había muerto y que era la única ocupante del vehículo.

En la escena trabajaron policías y bomberos para determinar en qué circunstancias ocurrió el accidente. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa avanzando y, la semana pasada, la Fiscalía de San Isidro ordenó una serie de nuevas medidas para esclarecer las circunstancias del trágico accidente.

Entre las disposiciones, se resolvió la apertura del teléfono celular de la conductora para analizar su contenido, además de un relevamiento de las llamadas entrantes y salientes realizadas en los minutos previos y posteriores al hecho

Asimismo, la Justicia ordenó un peritaje sobre el vehículo que conducía Pais, que será realizado por la Policía Científica de San Martín.

Además, José María Muscari declaró ante la Justicia el jueves pasado. “En realidad,desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor,a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué”, explicó el dramaturgo a la salida de la Fiscalía.