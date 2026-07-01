La Justicia analiza consumos por $139 millones con tarjetas de crédito de Manuel Adorni

Según cálculos de los investigadores en base a los resúmenes incorporados a la causa el gasto superó el salario promedio del ex jefe de Gabinete.

La investigación judicial sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento de análisis. Según los cálculos realizados por los investigadores a partir de los resúmenes bancarios incorporados al expediente, el exfuncionario registró consumos con tarjetas de crédito por unos $139 millones entre diciembre de 2023 y marzo de este año.

La información forma parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, mientras se aguarda un informe patrimonial elaborado por un organismo técnico especializado. Ese estudio será clave para determinar si existe un desfasaje entre los ingresos declarados por Adorni y el nivel de gastos registrado.

De acuerdo con la investigación, el monto de los consumos con tarjetas superaría los ingresos que percibió durante su paso por la función pública, donde primero se desempeñó como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete. Los investigadores también analizan otros movimientos financieros y gastos en efectivo incorporados al expediente.

Entre las líneas de investigación también figuran compras que, según la fiscalía, habrían sido realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a empleados que trabajaban bajo la órbita de Adorni. Una testigo declaró que el entonces funcionario luego reintegraba el dinero en efectivo.