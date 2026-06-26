Adorni bajo la lupa: la Justicia analiza compras del jefe de Gabinete con tarjetas de dos empleados públicos

En la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita analiza una serie de compras que el jefe de Gabinete habría realizado con tarjetas de crédito que pertenecen a dos empleados de la vocería presidencial.

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Se trata de un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, $5.848.589, que fueron adquiridos en agosto del año pasado a través de la plataforma Mercado Libre. Según pudo confirmar Infobae, los detalles de las compras están incorporados en el expediente.

Por el monitor Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4K 240 Hz Apps Xbox se pagó $2.184.999,05 con una tarjeta a nombre de la directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación, Laura Daniela Schiuma.

Los proyectores marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV costaron $1.831.795. Para abonarlos se usaron dos tarjetas del Coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública Luis Enrique Aluju, que también depende de la vocería.

La pesquisa tiene en el foco otra compra de un empleado público de la misma área del Gobierno, en lugar de Adorni. La empresa Industria Argentina del Descanso S.A., bajo el nombre comercial “Rosen The Store”, confirmó las operaciones facturadas a nombre de Gisela Kocsis por un total de $8.183.303,25.

Otros gastos bajo la lupa

Mucha de la información que tiene la Justicia sobre los gastos onerosos que pusieron en duda la capacidad patrimonial del jefe de Gabinete surge del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, que se ocupó de la remodelación de la casa en Indio Cuá, Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Uno de los últimos hallazgos indicó que el funcionario adquirió un flipper de colección de “Los Locos Addams” para equipar su propiedad, que está valuado en USD 8.000.

Es una máquina de la industria del Pinball, que es reconocida como una de las más vendidas de la historia, con un récord absoluto de 20.270 unidades fabricadas.

El expediente

La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito se encuentra en una etapa de consolidación de pruebas y análisis patrimonial.

El fiscal Gerardo Pollicita lidera la pesquisa, que se apoya en el trabajo de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Durante una extensa reunión, el equipo de la DAFI detalló los avances y las tareas pendientes: la comparación entre las declaraciones patrimoniales oficiales de Adorni y los gastos detectados por la fiscalía.

Los expertos identificaron múltiples erogaciones no declaradas, sustentadas por facturas, remitos y conversaciones aportadas por testigos.

En el último requerimiento al juez Ariel Lijo, el fiscal solicitó una serie de informes a billeteras virtuales, al country Indio Cuá, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y a la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI).

El objeto del planteo es obtener los datos que le faltan procesar para encarar el requerimiento de justificación patrimonial, que sería el paso previo para una eventual citación a indagatoria.