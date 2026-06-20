    • 20 de junio de 2026 - 13:16

    Victoria Villarruel: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

    La vicepresidenta participó del acto en Rosario pese a que la Casa Rosada no la invitó; con Milei no se saludaron.

    Victoria Villarruel. Foto: Marcelo Manera.

    Victoria Villarruel. Foto: Marcelo Manera.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la antesala del acto por el Día de la Bandera en Rosario, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó una fuerte crítica contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al afirmar que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano” que el funcionario.

    Leé además

    Javier Milei y Adorni.

    Javier Milei se mostró con Adorni y Bullrich y evitó el saludo con Villarruel en Rosario
    Javier Milei y Victoria Villarruel.

    Milei llega a Rosario con Adorni y la plana mayor libertaria: malabares en el protocolo para no cruzarse con Villarruel

    La frase se dio en medio de un nuevo capítulo de la interna dentro del oficialismo, que vuelve a quedar expuesta en una fecha patria de fuerte carga simbólica para el país.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2068363245203644815&partner=&hide_thread=false

    La tensión entre Villarruel y Adorni no es nueva y viene escalando en los últimos meses, con cruces públicos y diferencias políticas que se trasladaron a distintos actos oficiales y decisiones de protocolo dentro del Gobierno.

    El episodio se suma a una jornada marcada por la presencia del presidente Javier Milei en Rosario, donde también se mostraron gestos de cercanía con parte de su gabinete, mientras persisten las distancias con la vicepresidenta.

    En ese contexto, la declaración de Villarruel volvió a poner en evidencia la fragmentación interna en la cúpula del Poder Ejecutivo, en una fecha donde el oficialismo buscó mostrar unidad en torno a la figura de Manuel Belgrano.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Javier Milei y Victoria Villarruel rompieron relaciones. Foto: Gentileza

    Día de la Bandera: acto en Rosario con Milei, Adorni y sin Villarruel

    Roberto García.

    Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei en Rosario.

    Javier Milei en Rosario con Adorni por el Día de la Bandera: "Belgrano fue el primer intelectual liberal"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Triquinosis en Córdoba.

    Alerta en Córdoba por la confirmación de 23 casos de triquinosis