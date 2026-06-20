Victoria Villarruel: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

La vicepresidenta participó del acto en Rosario pese a que la Casa Rosada no la invitó; con Milei no se saludaron.

En la antesala del acto por el Día de la Bandera en Rosario, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó una fuerte crítica contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al afirmar que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano” que el funcionario.

La frase se dio en medio de un nuevo capítulo de la interna dentro del oficialismo, que vuelve a quedar expuesta en una fecha patria de fuerte carga simbólica para el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2068363245203644815&partner=&hide_thread=false [AHORA] "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él": Villarruel señaló que es "un mensaje pésimo" que Milei no la haya invitado al acto por el "Día de la Bandera", y apuntó contra Adorni.



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La tensión entre Villarruel y Adorni no es nueva y viene escalando en los últimos meses, con cruces públicos y diferencias políticas que se trasladaron a distintos actos oficiales y decisiones de protocolo dentro del Gobierno.

El episodio se suma a una jornada marcada por la presencia del presidente Javier Milei en Rosario, donde también se mostraron gestos de cercanía con parte de su gabinete, mientras persisten las distancias con la vicepresidenta.