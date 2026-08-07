Lanzan el concurso nacional para componer la canción oficial del papa León XIV en Argentina

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el próximo mes de noviembre, sumó un nuevo y emocionante capítulo cultural. La Conferencia Episcopal Argentina anunció de manera oficial la apertura de un concurso nacional enfocado en encontrar la canción oficial que acompañará al Sumo Pontífice durante su paso por el país, en el marco de su gira por Sudamérica que también incluirá a Uruguay y Perú.

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La convocatoria busca movilizar el talento de músicos, compositores y artistas de todos los rincones del territorio nacional para ponerle voz y melodía a uno de los acontecimientos religiosos y sociales más trascendentes de los últimos años.

Deberán completar un formulario online “Inscripción al Concurso Canción de la Visita” en la página de la Conferencia Episcopal Argentina con sus datos y adjuntar los dos archivos de audio MP3 y letra en PDF.

Periodo de inscripción: Las postulaciones se recibirán desde el lunes 10 de agosto hasta el jueves 10 de septiembre.

Temática: Las obras deben ser originales, inéditas y estar inspiradas tanto en la visita apostólica como en la temática Magnífica Humanitas, centrada en la construcción de la comunión, la solidaridad y la centralidad del ser humano.

Formato: La duración del tema debe extenderse entre los dos y cuatro minutos, con letra en castellano (pudiendo incorporar lenguas originarias de forma complementaria) y género musical libre.

Para garantizar absoluta imparcialidad y transparencia en la elección, los archivos de audio y la partitura o letra en PDF no deberán contener nombres, logos ni datos personales de los autores en sus presentaciones iniciales.

El rol de la tecnología: Reglas claras sobre la Inteligencia Artificial

Un punto destacado en las bases y condiciones del certamen es la regulación en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Desde la organización especificaron que su utilización estará permitida exclusivamente como apoyo auxiliar técnico:

Se acepta para procesos de mezcla, masterización, edición de audio o maquetación técnica instrumental.

Queda terminantemente prohibido generar de forma total o sustancial la letra o la composición musical mediante IA, así como utilizar sistemas de clonación o síntesis artificial para las voces principales y los coros, exigiendo que la interpretación vocal sea estrictamente humana.

La agenda papal y la expectativa en el país

La llegada del papa León XIV, confirmada recientemente por las autoridades eclesiásticas y gubernamentales, contempla una intensa agenda entre el 8 y el 11 de noviembre, con escalas confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Mientras los preparativos institucionales avanzan —incluyendo mesas de coordinación y muestras históricas como la exhibición del emblemático Papamóvil—, este concurso le otorga a la feligresía y a los artistas locales la oportunidad única de dejar una huella imborrable en la memoria colectiva de la visita papal.