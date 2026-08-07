Empleos en bancos: cuáles son las vacantes abiertas y cómo postularse para cobrar más de $2,4 millones

El sector financiero argentino abrió una nueva tanda de oportunidades laborales. Entidades de primera línea como BBVA, Santander, Banco Macro e ICBC mantienen activas diversas convocatorias para incorporar personal en agosto de 2026, con propuestas dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a estudiantes y jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el ámbito bancario.

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Si bien gran parte de los puestos se concentran en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, varias búsquedas están destinadas a cubrir vacantes en el interior del país, abarcando provincias como Neuquén, Santa Fe, Chubut, Formosa, Santa Cruz, Corrientes y Tierra del Fuego.

El proceso de digitalización y la expansión de los canales virtuales dentro de la banca impulsaron una fuerte demanda de especialistas en tecnología, pero las posiciones tradicionales de sucursal siguen vigentes:

Área tecnológica y digital: Expertos en desarrollo de software, infraestructura IT, inteligencia artificial, análisis de datos, automatización y ciberseguridad.

Sector comercial y atención al cliente: Ejecutivos de cuentas para atención de personas y PyMEs, oficiales de sucursal y asesores financieros.

Gestión interna y programas de talentos: Analistas de riesgos, operaciones, recursos humanos y programas de pasantías destinados a jóvenes profesionales.

Las modalidades de contratación varían según el puesto y la empresa, ofreciendo esquemas presenciales, híbridos o completamente remotos.

¿Cuánto gana un empleado bancario?

De acuerdo con las últimas escalas salariales del sector, el sueldo inicial básico para un empleado bancario se ubica en $2.412.128,22, cifra a la que se le adicionan montos en concepto de participación en las ganancias (ROE), elevando el piso salarial inicial por encima de los $2.481.855 mensuales.

¿Cómo postularse a las vacantes?

Las personas interesadas en aplicar a las ofertas laborales deben postularse de manera online a través de los canales oficiales de reclutamiento de cada entidad:

Ingresar a los perfiles corporativos oficiales de los bancos en plataformas de empleo profesional como LinkedIn (secciones de "Empleos" de BBVA Argentina, Banco Santander, Banco Macro e ICBC).

Visitar las secciones de "Trabajá con nosotros" o portales de empleo propios de los sitios web de cada entidad financiera.

Filtrar por puesto, provincia o modalidad de interés y cargar el Currículum Vitae (CV actualizado).

Desde el área de Recursos Humanos de los bancos se pondrán en contacto con los candidatos seleccionados por correo electrónico o vía telefónica para coordinar las entrevistas y evaluaciones técnicas correspondientes