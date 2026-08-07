Catherine Fulop encabeza un "arepazo solidario" en Buenos Aires para ayudar a los afectados por los terremotos

La solidaridad tendrá sabor venezolano el próximo domingo 9 de agosto en Buenos Aires, Catherine Fulop encabezará un arepazo solidario para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

La solidaridad y la gastronomía típica se darán cita en la Ciudad de Buenos Aires. La actriz Catherine Fulop encabezará un arepazo solidario con el objetivo de recaudar fondos destinados a asistir a las miles de familias damnificadas por los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela.

El evento se llevará a cabo este domingo 9 de agosto, a partir de las 12:00, en el restaurante Chacaito, ubicado en el barrio porteño de Palermo (Charcas 4402), y se extenderá hasta agotar stock.

Cocina en vivo y apoyo humanitario Durante la jornada, tanto Fulop como “El Gordo Cocina” se pondrán detrás del mostrador para preparar y servir arepas con diversos rellenos, acompañados de bebidas y postres tradicionales de la cultura venezolana.

Todo el dinero recaudado a través de las ventas será donado directamente a la organización Cocinando por Venezuela, un proyecto impulsado por chefs y cocineros que elabora y distribuye miles de platos de comida caliente diarios para asistir a las personas que permanecen en refugios temporales tras la catástrofe.

Música y participación comunitaria La iniciativa, organizada por la periodista Adaire Hernández con el respaldo de distintos emprendimientos de la comunidad venezolana en el país, contará además con un escenario de música en vivo a cargo de DJ Funky ED, Tang Negro y Qué Tal Robs.