    • 7 de agosto de 2026 - 18:57

    Créditos hipotecarios UVA: cuánto se necesita ganar y qué ahorro previo exige un préstamo de USD 75.000

    Los créditos hipotecarios UVA son una alternativa concreta para quienes buscan dar ese paso, aunque exigen cumplir con determinados requisitos de ingresos que varían según el banco, el plazo elegido y la relación previa del solicitante con la entidad.

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    Tomando como referencia las líneas de crédito del Banco Nación, el préstamo cubre hasta el 75% del valor de la propiedad, por lo que el solicitante debe disponer del 25% restante como pago inicial (ahorro propio).

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    Para un inmueble tasado en aproximadamente USD 100.000, el monto solicitado del préstamo asciende a USD 75.000, requiriendo un desembolso inicial de unos USD 25.000 por parte del comprador.

    Requisitos según la condición de cliente y el plazo de devolución

    Los ingresos necesarios varían significativamente dependiendo de si el solicitante cobra su sueldo en el banco o no, así como del plazo elegido para la devolución (20 o 30 años).

    1. Clientes que cobran su sueldo en el Banco Nación

    Plazo a 30 años:

    Cuota inicial: Equivalente a 420,54 UVAs ($868.622 mensuales al valor actual).

    Ingreso neto conjunto requerido: $3.474.490.

    Ingreso neto mínimo del titular: $1.737.245.

    Condiciones: Tasa Nominal Anual (TNA) del 6% y Costo Financiero Total (TEA) de 8,73%.

    Plazo a 20 años:

    Cuota inicial: Alrededor de $982.272 mensuales.

    Ingreso neto conjunto requerido: $3.929.087.

    Ingreso neto mínimo del titular: $1.964.544.

    Condiciones: TNA del 6%.

    2. Solicitantes que NO cobran su sueldo en el banco (No clientes)

    Plazo a 30 años:

    Cuota inicial: Equivalente a 567,22 UVAs ($1.172.618 mensuales).

    Ingreso neto conjunto requerido: $4.690.473.

    Ingreso neto mínimo del titular: $2.345.237.

    Plazo a 20 años:

    Cuota inicial: Equivalente a 607,72 UVAs ($1.255.238 mensuales).

    Ingreso neto conjunto requerido: $5.020.953.

    Ingreso neto mínimo del titular: $2.510.476.

    Condiciones: Tasa Nominal Anual (TNA) del 12%.

    La diferencia entre ser cliente del banco o no serlo resulta determinante tanto en la tasa aplicada como en el nivel de ingresos exigido. En el caso analizado, para un crédito de USD 75.000 a 20 años, el ingreso neto mínimo del titular pasa de $1.964.544 para quienes cobran su sueldo en el BNA a $2.510.476 para quienes no lo hacen, una diferencia que se mantiene proporcionalmente en el resto de los escenarios.

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