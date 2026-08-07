Créditos hipotecarios UVA: cuánto se necesita ganar y qué ahorro previo exige un préstamo de USD 75.000

Tomando como referencia las líneas de crédito del Banco Nación, el préstamo cubre hasta el 75% del valor de la propiedad, por lo que el solicitante debe disponer del 25% restante como pago inicial (ahorro propio).

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Para un inmueble tasado en aproximadamente USD 100.000, el monto solicitado del préstamo asciende a USD 75.000, requiriendo un desembolso inicial de unos USD 25.000 por parte del comprador.

Los ingresos necesarios varían significativamente dependiendo de si el solicitante cobra su sueldo en el banco o no, así como del plazo elegido para la devolución (20 o 30 años).

Cuota inicial: Equivalente a 420,54 UVAs ($868.622 mensuales al valor actual).

Ingreso neto conjunto requerido: $3.474.490.

Ingreso neto mínimo del titular: $1.737.245.

Condiciones: Tasa Nominal Anual (TNA) del 6% y Costo Financiero Total (TEA) de 8,73%.

Plazo a 20 años:

Cuota inicial: Alrededor de $982.272 mensuales.

Ingreso neto conjunto requerido: $3.929.087.

Ingreso neto mínimo del titular: $1.964.544.

Condiciones: TNA del 6%.

2. Solicitantes que NO cobran su sueldo en el banco (No clientes)

Plazo a 30 años:

Cuota inicial: Equivalente a 567,22 UVAs ($1.172.618 mensuales).

Ingreso neto conjunto requerido: $4.690.473.

Ingreso neto mínimo del titular: $2.345.237.

Plazo a 20 años:

Cuota inicial: Equivalente a 607,72 UVAs ($1.255.238 mensuales).

Ingreso neto conjunto requerido: $5.020.953.

Ingreso neto mínimo del titular: $2.510.476.

Condiciones: Tasa Nominal Anual (TNA) del 12%.

La diferencia entre ser cliente del banco o no serlo resulta determinante tanto en la tasa aplicada como en el nivel de ingresos exigido. En el caso analizado, para un crédito de USD 75.000 a 20 años, el ingreso neto mínimo del titular pasa de $1.964.544 para quienes cobran su sueldo en el BNA a $2.510.476 para quienes no lo hacen, una diferencia que se mantiene proporcionalmente en el resto de los escenarios.