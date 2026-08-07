    • 7 de agosto de 2026 - 18:24

    Marcha a Plaza de Mayo por San Cayetano: sindicatos contra el ajuste

    A 10 años de la primera movilización histórica de "Los Cayetanos", la CGT, las CTA y la UTEP confluyeron en una masiva peregrinación desde Liniers hasta la Casa Rosada.

    La marcha comenzó en la Iglesia de San Cayetano con una bendición a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva.

    La marcha comenzó en la Iglesia de San Cayetano con una bendición a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Miles de fieles, trabajadores y referentes de organizaciones sociales y sindicales coparon las calles de la Ciudad de Buenos Aires en una nueva conmemoración del Día de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo. Lejos de limitarse a una manifestación estrictamente religiosa, la jornada se transformó en una contundente demostración de fuerza gremial y política contra las políticas de austeridad del gobierno de Javier Milei.

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    La movilización de este año tuvo un simbolismo especial al cumplirse una década exacta de la primera marcha emblemática que consolidó al sector de los trabajadores de la economía popular bajo las banderas de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

    Fuertes críticas al rumbo económico y reclamos sectoriales

    La protesta sirvió como caja de resonancia del profundo malestar acumulado por la caída del poder adquisitivo, la suba de tarifas, el parate en la obra pública y el incremento de la desocupación.

    Unidad sindical: La CGT y ambas CTA compartieron espacio y consignas con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), evidenciando un frente común ante el escenario socioeconómico.

    El mensaje de la Iglesia: Durante las homilías, referentes eclesiásticos lanzaron duras advertencias a la dirigencia política, señalando que la responsabilidad y la solución concreta a los problemas económicos y sociales recaen sobre una clase dirigente que a menudo desatiende las urgencias de los sectores más vulnerables.

    Tensión en aumento: La movilización se concretó en un contexto político sumamente caliente, en medio de la tensión legislativa y social por las medidas de ajuste implementadas a nivel nacional.

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