Marcha contra la ley de propiedad privada: hubo tensión entre la policía y los manifestantes afuera del Congreso

Una nueva jornada de tensión se vivió este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde manifestantes que rechazaban el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

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La movilización fue convocada en rechazo a la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", iniciativa que originalmente incluía modificaciones a la Ley de Tierras, aunque ese capítulo fue retirado por el Gobierno antes de su tratamiento.

Los primeros incidentes comenzaron alrededor de las 16.40, cuando un grupo de manifestantes se acercó al vallado instalado frente al Congreso. Según se observó en el lugar, algunos intentaron derribar una de las vallas, mientras otros arrojaron botellas, piedras y distintos objetos contra el operativo policial.

Como respuesta, efectivos de las fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes y restablecer el vallado. Además, algunas personas denunciaron haber sufrido irritación por el presunto uso de gas pimienta durante los forcejeos.

Otro foco de conflicto se registró en la esquina de avenida Callao y Bartolomé Mitre, donde un segundo camión hidrante intervino para desalojar a quienes permanecían frente al cerco de seguridad.

La protesta continuó pese a los incidentes

Tras los momentos de mayor tensión, la movilización continuó en las inmediaciones del Congreso. Aunque algunos manifestantes decidieron retirarse debido al clima y los enfrentamientos, otros continuaban llegando al lugar, generando un constante recambio de asistentes.

El acto central estaba previsto para las 18, con la lectura de un documento desde un escenario montado frente al Palacio Legislativo.

Entre los participantes anunciados figuraban Maite Lanata, Charo López, Juan Solá, Jazmín Stuart y Adolfo Pérez Esquivel, quienes acompañarían la lectura del texto elaborado por los organizadores.

Hasta el momento, no se había informado oficialmente sobre personas detenidas o heridas de gravedad como consecuencia de los incidentes.

En San Juan también hubo marcha

Un grupo de manifestantes se movilizó en San Juan para expresar su rechazo al artículo de Tierras enmarcado en la Ley de Propiedad Privada y oponerse a la venta de grandes extensiones de territorio a extranjeros, a pesar que el Gobierno eliminó esa propuesta del proyecto que trató el Senado.

El epicentro de la protesta tuvo lugar en la Plaza 25 de Mayo y sus zonas aledañas a partir de las 18. La concentración reunió un importante número de personas que se desplazaron con banderas argentinas, carteles e insignias patrias dirigidas a reivindicar la soberanía nacional.

La marcha contó con la participación de referentes de agrupaciones políticas, organizaciones sociales y diversos sectores sindicales reunidos bajo la consigna de defensa del territorio. Entre las entidades gremiales presentes se destacaron delegaciones de Camioneros, SATSAID, UTEP, ASIJEMIN, La Bancaria, SidUNSJ y la UOM, entre otras.