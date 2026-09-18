    • 18 de septiembre de 2026 - 15:04

    Milei habló del video de Bullrich con Lali y sorprendió con una confesión

    El presidente le quitó peso político al gesto de la senadora y reveló que, después de sus cruces con la cantante, escuchó algunas de sus canciones. “Me gustaron”, aseguró.

    Javier Milei habló sobre el video que Patricia Bullrich publicó acompañada por una canción de Lali Espósito.

    Javier Milei habló sobre el video que Patricia Bullrich publicó acompañada por una canción de Lali Espósito.

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    Consultado sobre el episodio, Milei respondió que no veía ningún inconveniente en que Bullrich escuchara a la artista y dejó una definición contundente: “Es una tontería mayúscula politizar el arte”. Además, reveló un dato inesperado teniendo en cuenta los fuertes cruces públicos que mantuvo con Espósito durante los últimos años: después de aquella controversia, escuchó canciones de la cantante y algunas le gustaron. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el intercambio y las declaraciones atribuidas al mandatario fueron efectivamente realizados.

    “Escuché algunos temas y me gustaron”

    La respuesta presidencial se produjo luego de una consulta de la periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, en Canal 13. Milei rechazó que el uso de una canción de Lali por parte de Bullrich deba convertirse necesariamente en una señal política y, en ese contexto, expresó: “Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.

    La declaración llamó la atención por el historial entre el Presidente y la cantante. El enfrentamiento público comenzó después de las PASO de 2023, cuando Espósito publicó en redes sociales “Qué peligroso, qué triste” tras el triunfo electoral de Milei. Desde entonces hubo respuestas y cuestionamientos públicos de ambas partes, mientras que en 2024 la canción “Fanático” fue interpretada públicamente como una referencia a esa disputa.

    El video de Bullrich que desató las interpretaciones

    La polémica se había iniciado este viernes cuando Bullrich compartió en X un video desde su despacho con “No me importa” como música de fondo. La publicación llegó pocas horas después de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionara cómo se habían incorporado cambios sobre discapacidad al proyecto de Presupuesto 2027.

    Bullrich había señalado que el tema no fue tratado previamente en la mesa política del oficialismo y cuestionó haber conocido las modificaciones una vez que el proyecto llegó al Congreso. Según explicó, esa falta de información podía generar problemas en la relación con otros bloques durante las negociaciones legislativas.

    El momento elegido para publicar el video y la canción generó interpretaciones sobre un posible mensaje hacia la Casa Rosada, aunque Bullrich no explicitó que esa fuera su intención. La respuesta de Milei, en cambio, apuntó directamente a quitarle esa carga política al episodio y separar sus diferencias pasadas con Lali de la elección musical de la senadora.

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