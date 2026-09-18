Milei habló del video de Bullrich con Lali y sorprendió con una confesión

El presidente le quitó peso político al gesto de la senadora y reveló que, después de sus cruces con la cantante, escuchó algunas de sus canciones. “Me gustaron”, aseguró.

Javier Milei rompió el silencio sobre el llamativo video que Patricia Bullrich publicó trabajando en su despacho mientras sonaba “No me importa”, de Lali Espósito. La publicación había generado repercusión porque apareció en medio de las tensiones internas del oficialismo por los cambios incluidos en el Presupuesto 2027, pero el Presidente buscó despegar la elección musical de cualquier lectura política.

Consultado sobre el episodio, Milei respondió que no veía ningún inconveniente en que Bullrich escuchara a la artista y dejó una definición contundente: “Es una tontería mayúscula politizar el arte”. Además, reveló un dato inesperado teniendo en cuenta los fuertes cruces públicos que mantuvo con Espósito durante los últimos años: después de aquella controversia, escuchó canciones de la cantante y algunas le gustaron. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el intercambio y las declaraciones atribuidas al mandatario fueron efectivamente realizados.

“Escuché algunos temas y me gustaron” La respuesta presidencial se produjo luego de una consulta de la periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, en Canal 13. Milei rechazó que el uso de una canción de Lali por parte de Bullrich deba convertirse necesariamente en una señal política y, en ese contexto, expresó: “Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.

La declaración llamó la atención por el historial entre el Presidente y la cantante. El enfrentamiento público comenzó después de las PASO de 2023, cuando Espósito publicó en redes sociales “Qué peligroso, qué triste” tras el triunfo electoral de Milei. Desde entonces hubo respuestas y cuestionamientos públicos de ambas partes, mientras que en 2024 la canción “Fanático” fue interpretada públicamente como una referencia a esa disputa.

El video de Bullrich que desató las interpretaciones La polémica se había iniciado este viernes cuando Bullrich compartió en X un video desde su despacho con “No me importa” como música de fondo. La publicación llegó pocas horas después de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionara cómo se habían incorporado cambios sobre discapacidad al proyecto de Presupuesto 2027.