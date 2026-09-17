El intelectual ¿más cercano? a Javier Milei tiene una visita relámpago a San Juan para una conferencia provida

Agustín Laje llegará a San Juan el próximo 29 de septiembre para participar de una jornada provida, en una visita que, según fuentes calificadas, tendrá una agenda acotada a la conferencia y no incluirá, por el momento, un contacto con la dirigencia de La Libertad Avanza.

El politólogo y escritor será uno de los principales expositores de Un Faro de Esperanza: La Batalla No Termina, una actividad organizada por Red Ciudadana San Juan junto a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo. El encuentro se realizará en el Cine Teatro Municipal y también tendrá como expositor al pastor y bioeticista Gabriel Ballerini.

La visita de Laje tendrá, de esta manera, un carácter relámpago. La presencia estará concentrada en la actividad y no hay, hasta ahora, reuniones previstas con la estructura de LLA en San Juan ni con Las Fuerzas del Cielo, aunque probablemente los jefes de la agrupación asistan a la charla.

Laje es director ejecutivo de Fundación Faro, una organización que se presenta como un espacio dedicado a promover ideas liberales y a disputar la denominada “batalla cultural”. La relación personal con Milei viene de antes de la creación de Faro y se hizo visible públicamente desde el desembarco del libertario en la política nacional.

En noviembre de 2024, Milei participó de la cena inaugural de Fundación Faro y compartió el escenario con Laje. La propia fundación identifica al Presidente junto a su director ejecutivo en actividades posteriores.

El vínculo también quedó expuesto en otras instancias. Según una investigación de Chequeado, Laje se reunió con Milei al menos cuatro veces en la Quinta de Olivos entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025. Además, el politólogo protagonizó en 2025 un video difundido por la Casa Rosada sobre la llamada “memoria completa”.

La cercanía, sin embargo, no implica que Laje forme parte formalmente del Gobierno nacional. Ante una consulta oficial, la Secretaría de Comunicación y Medios señaló que la Fundación Faro no es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo y que Laje no integra la dotación de empleados de esa secretaría.

Sin embargo, recientemente, hubo un cortocircuito entre Laje y Milei. De acuerdo a la Revista Noticias, el 13 de agosto, Laje habló con Infobae y dijo que "la gente no come batalla cultural". Que "si los gobiernos de derecha no logran mejorarle el metro cuadrado a la gente, el péndulo se va a ir rápidamente de nuevo hacia el lado de la izquierda". Que al oficialismo le faltan votos y le sobran modos: "Va a hacer falta mejorar formas, aliviar gestos y acercar". Y, de paso, ponderó a figuras como Patricia Bullrich. Los comentarios molestaron en la Casa Rosada.

Una jornada contra el “wokismo” y el “globalismo”

El encuentro fue planteado por sus organizadores como una jornada de formación, reflexión y participación en torno a la defensa de la vida, la familia, la dignidad humana, la identidad y la cultura.

La actividad llevará como lema “Pasar del silencio a la acción” y, según el programa publicado, Ballerini abrirá la jornada a las 19, mientras que Laje disertará a las 20 con una exposición titulada “Globalismo y wokismo”. Luego habrá un espacio de intercambio con los asistentes y el cierre está previsto para las 21.30.

La declaración de propósito del encuentro sostiene que las transformaciones culturales y legislativas actuales requieren, según los organizadores, una participación más activa de quienes defienden sus convicciones. El texto pone el foco en la protección de la vida, la familia y la identidad, y cuestiona el avance de corrientes que identifica con el “globalismo” y el “wokismo”.