    • 17 de septiembre de 2026 - 07:21

    Milei explicó por qué endureció la postura sobre Malvinas y negó un uso electoral: "Es una estupidez mayúscula"

    El presidente Javier Milei aseguró que las recientes medidas sobre las Islas Malvinas no responden a una estrategia electoral y reveló que la decisión se aceleró tras declaraciones de Donald Trump sobre la disputa de soberanía.

    Javier Milei.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei salió a responder a las críticas que atribuyeron a una estrategia de oportunismo político las recientes iniciativas del Gobierno sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Durante una extensa entrevista con el canal de streaming Neura, el mandatario rechazó de manera tajante esa interpretación y sostuvo que las medidas forman parte de una estrategia que su administración viene trabajando desde hace años.

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    “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, afirmó Milei. Según explicó, quienes sostienen esa hipótesis desconocen cómo se tomó la decisión de realizar la cadena nacional del 3 de septiembre, en la que anunció un endurecimiento de las sanciones para empresas y directivos que realicen actividades de explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.

    Milei vinculó la decisión con declaraciones de Trump

    El Presidente aseguró que la cadena nacional comenzó a definirse durante la reunión de Gabinete del lunes previo y que el factor que aceleró la iniciativa fue un planteo realizado por Donald Trump el 31 de agosto, cuando el mandatario estadounidense hizo referencia a la posición de su país frente a la disputa entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas.

    “La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, sostuvo Milei al explicar el origen inmediato del anuncio.

    El mandatario reconoció que el Gobierno aprovechó ese escenario internacional para avanzar con una estrategia que ya estaba en elaboración. “Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años”, afirmó.

    En ese sentido, Milei insistió en que las medidas sobre Malvinas no tienen una intencionalidad electoral, aunque admitió que la coyuntura generada por las declaraciones de Trump abrió una oportunidad para avanzar con la estrategia oficial.

    La presión sobre las empresas que operan en Malvinas

    Uno de los puntos centrales de la explicación presidencial estuvo relacionado con las empresas que desarrollan actividades económicas en el archipiélago con autorización del Reino Unido, pero sin contar con permisos de Argentina.

    Milei explicó que el objetivo es generar presión para que esas compañías deban evaluar entre continuar con proyectos considerados inciertos en Malvinas o participar de desarrollos energéticos y mineros dentro de la Argentina.

    “¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales”, señaló. Y puso como ejemplo a Vaca Muerta, al considerar que el crecimiento del sector energético argentino puede ofrecer alternativas concretas para esas compañías.

    “A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta”, planteó.

    Para Milei, el contexto internacional permitió reforzar esa estrategia. “Se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política”, remarcó.

    El Presidente también habló de la situación del Reino Unido

    Durante la entrevista, Milei amplió su explicación y vinculó la cuestión Malvinas con lo que considera una reconfiguración de la geopolítica internacional.

    En ese escenario, destacó el lugar que, según su visión, está adquiriendo Argentina a partir de su alianza con Estados Unidos y de su capacidad para proveer energía, minerales y otros recursos considerados estratégicos.

    También hizo referencia a la situación política y económica del Reino Unido y mencionó los movimientos independentistas en Escocia, Irlanda del Norte y Gales como parte de un contexto que, a su entender, debe ser contemplado al analizar el futuro de la disputa por las islas.

    “En el contexto en el que se reconfigura la geopolítica, donde además Argentina se vuelve actor fundamental a la luz de la alianza con Estados Unidos, y la capacidad de proveer estos bienes fundamentales para el mundo”, argumentó.

    Milei volvió así sobre uno de los ejes que planteó en su cadena nacional: que la cuestión Malvinas debe ser abordada también desde una perspectiva económica y geopolítica, además del histórico reclamo argentino de soberanía.

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