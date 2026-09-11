Milei habló por el Día del Maestro, destacó a los docentes y pidió a los alumnos "seguir siendo cada día un poco mejores"

El presidente Javier Milei encabezó este viernes el acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, donde brindó un extenso discurso dirigido especialmente a los alumnos reconocidos por su desempeño escolar y a los docentes que los acompañaron durante el año.

Javier Milei encabezará un acto por el Día del Maestro y dará un mensaje a docentes y alumnos

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Milei comenzó agradeciendo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , y a las autoridades de la cartera educativa y de la Biblioteca Nacional de Maestros por organizar el reconocimiento. También saludó a los maestros presentes y a todos los docentes del país, a quienes agradeció por “mantener vivo el legado de Sarmiento, el gran maestro argentino” .

El Presidente explicó que el lugar elegido para la ceremonia no fue casual, ya que la Biblioteca Nacional de Maestros está vinculada con la figura de Domingo Faustino Sarmiento . En ese marco, felicitó a los estudiantes distinguidos por sus notas y su conducta.

“ Lo que lograron, lo lograron ustedes ”, les dijo a los alumnos, a quienes instó a valorar el esfuerzo y la constancia. Según explicó, ser un buen estudiante implica desde hacer las tareas hasta volver a intentar cuando algo no sale bien.

Uno de los ejes del discurso fue la importancia de la conducta y la convivencia escolar . Milei sostuvo que ser un buen compañero también es una preparación para la vida adulta y para convertirse en un buen ciudadano.

“Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar. Empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa”, afirmó.

En esa línea, puso como ejemplos acciones cotidianas como ayudar a un compañero, respetar las reglas, esperar el turno para hablar, tratar bien al alumno nuevo o devolver en buenas condiciones un libro prestado.

Para el Presidente, esas pequeñas acciones son las que terminan formando el carácter. Comparó esa construcción con una casa, en la que cada pieza, incluso las que no se ven, resulta necesaria para sostener el conjunto.

“Ser un ejemplo no requiere ser grande ni famoso ni tener un cargo importante. Alcanza con hacer las cosas bien incansablemente”, sostuvo frente a los estudiantes.

Un reconocimiento a docentes y familias

Durante su discurso, Milei también dedicó un tramo especial a los maestros y las familias, a quienes consideró fundamentales en el crecimiento de los chicos.

“La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas, y ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible”, expresó al dirigirse a los docentes.

También destacó el acompañamiento de las familias y mencionó a madres, padres, abuelos y hermanos que ayudan a los chicos con las tareas, los acompañan cuando están cansados y confían en ellos.

Los alumnos reconocidos recibieron un diploma por su desempeño escolar y buena conducta, además de un kit de lectura y una membresía honoraria a la Biblioteca Nacional de Maestros.

“Leer es una de las herramientas más poderosas”

Otro de los puntos centrales del mensaje presidencial fue la importancia de la lectura. Milei sostuvo que los libros permiten conocer otros países, épocas y mundos y remarcó que cuanto más se lee, más amplio se vuelve el universo de conocimientos.

“Leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan”, graficó el Presidente, quien pidió a los alumnos mantener ese hábito durante toda su vida.

En el cierre, Milei sostuvo que “la Argentina que viene” será construida por personas “esforzadas, honestas y responsables” y les pidió a los estudiantes que no sientan la necesidad de decidir ahora qué quieren hacer cuando sean grandes.

“Alcanza con que sigan siendo cada día un poco mejores de lo que fueron el día anterior”, afirmó.

El Presidente terminó su discurso felicitando a los alumnos, sus familias y sus maestros, y cerró con una referencia característica de su Gobierno: “Sean parte de la Argentina que renace y vuelve a ser grande nuevamente”.