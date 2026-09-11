Javier Milei encabezará un acto por el Día del Maestro y dará un mensaje a docentes y alumnos

El Presidente participará este viernes de una actividad en la Biblioteca Nacional de Maestros, en el Palacio Sarmiento. El encuentro será a las 11 y no tendrá acceso para la prensa.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto oficial por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación. La actividad comenzará a las 11 y contará con la presencia de docentes y alumnos invitados.

Durante el encuentro, el mandatario tiene previsto dirigirse a la comunidad educativa con un discurso en el que expondrá la visión del Gobierno sobre el rol de los docentes y las políticas educativas que impulsa la gestión nacional. La actividad fue organizada por la Presidencia y no tendrá acceso para los medios de comunicación.

La aparición de Milei se producirá en un contexto marcado por el debate sobre la situación de la educación argentina. Entre los temas que atraviesan la discusión están los resultados de las últimas pruebas PISA, que reflejaron una caída en las tres áreas evaluadas: Ciencias, Lectura y Matemática.

Según los datos citados en la previa del acto, Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con descensos respecto de los resultados de 2022. Estos indicadores volvieron a poner en el centro de la agenda la discusión sobre los aprendizajes y el funcionamiento del sistema educativo.

El escenario elegido para el acto de Milei La ceremonia tendrá lugar en el Palacio Sarmiento, un edificio directamente vinculado con la política educativa nacional y que lleva el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, cuyo fallecimiento el 11 de septiembre de 1888 dio origen a la fecha conmemorativa del Día del Maestro en Argentina.