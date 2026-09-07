    • 7 de septiembre de 2026 - 10:53

    La gran mayoría de los sanjuaninos está "totalmente de acuerdo" con la postura de Milei sobre Malvinas, según un sondeo

    Participaron de la compulsa más de 16.500 lectores de Diario de Cuyo.

    La gran mayoría de los sanjuaninos está totalmente de acuerdo con la postura de Milei sobre Malvinas, según un sondeo

    La gran mayoría de los sanjuaninos está "totalmente de acuerdo" con la postura de Milei sobre Malvinas, según un sondeo

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    La reciente cadena nacional del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas, en la que anunció una serie de medidas de fondo y un endurecimiento del reclamo soberano en el Atlántico Sur, generó una fuerte repercusión entre los lectores de Diario de Cuyo. Un reciente sondeo de opinión refleja que la mayor parte de la ciudadanía respalda las iniciativas lanzadas por el Gobierno nacional.

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    Ante la consulta sobre si coinciden con la nueva postura de la Casa Rosada en relación con el archipiélago, más de la mitad de los participantes expresó un apoyo contundente. Específicamente, el 53.3% de los encuestados, equivalente a 8.798 votos, manifestó estar "totalmente de acuerdo" con las acciones presentadas, entre las que se destacan el incremento de sanciones a empresas vinculadas a la explotación petrolera ilegítima en la zona, la ampliación de recursos para la Defensa y el fortalecimiento de la infraestructura en Tierra del Fuego.

    Por otro lado, las posturas intermedias y críticas concentran a la otra porción del electorado. Un 22.8% de los votantes (3.761 personas) sostuvo estar de acuerdo "sólo en parte", manifestando matices sobre la estrategia o el alcance de los anuncios.

    En tanto, un 23.9% (3.945 sufragios) indicó que "no está de acuerdo" con la política adoptada por la gestión nacional frente a la disputa de soberanía con el Reino Unido.

    Con una participación relevante que sumó más de 16.500 votos en la encuesta, los resultados confirman que el tema Malvinas volvió a posicionarse en el centro del debate público, recogiendo una marcada adhesión en la provincia hacia el nuevo esquema impulsado por el Ejecutivo para resguardar los recursos estratégicos del país.

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