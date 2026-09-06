Tras los anuncios por Malvinas: Milei reúne al Gabinete con dos objetivos clave en la mira

Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada , en el comienzo de una semana decisiva para el Gobierno. Después de los anuncios realizados por cadena nacional sobre Malvinas, el presidente buscará ordenar las prioridades de gestión y la estrategia legislativa alrededor del Presupuesto 2027 y el denominado Súper RIGI.

La cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas superó en rating a sus mensajes anteriores

Una de las grandes empresas globales de servicios petroleros comunicó que no participará en proyectos en Malvinas

La convocatoria está prevista desde las 10 y será la tercera reunión de este tipo en tres semanas. Junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, Milei repasará con sus ministros los principales objetivos de cada área y los proyectos que el oficialismo pretende impulsar en el Congreso durante las próximas semanas.

Uno de los temas que atravesará el encuentro será la cuestión Malvinas. En su mensaje del jueves, el mandatario anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Gobierno ya inició procedimientos sancionatorios sobre 45 personas y empresas presuntamente vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas.

Más allá del escenario abierto por Malvinas, uno de los principales desafíos inmediatos para la administración libertaria será el Presupuesto 2027 , que deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre.

El anticipo presupuestario presentado por el Ministerio de Economía proyecta para el próximo año una recuperación económica apoyada en una menor inflación, crecimiento de la inversión, recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

La premisa central seguirá siendo el equilibrio fiscal, un punto que anticipa una negociación compleja con gobernadores y bloques dialoguistas, particularmente por los recursos destinados a las provincias y la obra pública.

En esa tarea tendrá un papel central Santilli, encargado del diálogo con los mandatarios provinciales, mientras que Karina Milei también será una pieza importante en el armado político y parlamentario del oficialismo.

El Súper RIGI y la búsqueda de inversiones

La agenda económica también tendrá como protagonista al denominado Súper RIGI, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados pero todavía enfrenta dificultades para avanzar en el Senado. El oficialismo necesita construir acuerdos con sectores aliados para llevar el proyecto al recinto.

El régimen está destinado a nuevas actividades económicas y apunta a proyectos con inversiones de al menos US$1.000 millones, que deberán desembolsar un 20% durante los primeros dos años.

Entre los beneficios previstos aparecen una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, estabilidad durante 30 años, beneficios para importaciones y exportaciones vinculadas a los proyectos y una disminución de las contribuciones patronales.

La discusión coincidirá con una jornada de fuerte contenido empresarial para Milei. Después de la reunión de Gabinete, el mandatario tiene previsto recibir a las 12 a representantes de DayOne Data, compañía dedicada al desarrollo y operación de centros de datos, y a las 14 a ejecutivos de Tesla.

Los encuentros se producen mientras el Ejecutivo intenta atraer inversiones de gran escala y conseguir respaldo legislativo para ampliar los incentivos destinados a nuevos proyectos.

De esta manera, después de una semana atravesada por el endurecimiento de la posición argentina sobre Malvinas, la Casa Rosada volverá a poner el foco en la agenda económica y parlamentaria, con el Presupuesto 2027 y el Súper RIGI como dos de las próximas pruebas políticas del Gobierno.