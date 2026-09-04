Reino Unido aseguró que su compromiso con las islas Malvinas es "absoluto e inquebrantable"

El Gobierno británico salió al cruce de Javier Milei luego de que el Presidente volviera a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante su discurso por cadena nacional. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseguró que el compromiso de su país con el archipiélago es “absoluto e inquebrantable”.

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“La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, expresó Streeting este viernes a través de sus redes sociales.

En ese sentido, el funcionario británico fue contundente: “Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos” .

La respuesta de Londres llegó después del mensaje que Milei brindó el jueves por la noche, en el que volvió a cuestionar la soberanía británica sobre las islas y aseguró que el contexto internacional podría favorecer el reclamo argentino.

“En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo” , sostuvo el mandatario.

Milei vinculó ese escenario con las recientes declaraciones de Donald Trump, quien afirmó esta semana que no descarta revisar la tradicional posición de neutralidad de Estados Unidos frente a la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Además, el Presidente anunció que su Gobierno buscará endurecer las sanciones y penas contra empresas vinculadas con operaciones que Argentina considera no autorizadas en las islas, especialmente aquellas relacionadas con la explotación petrolera.

Entre los proyectos cuestionados se encuentra Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas ubicadas al norte de las Malvinas.

La postura de Milei sobre los habitantes de las islas

Durante su discurso, Milei también volvió a rechazar que los habitantes del archipiélago puedan invocar el principio de autodeterminación.

Según planteó el Presidente, los isleños son “una población implantada en un territorio usurpado” y, por ese motivo, sostuvo que “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.

En paralelo, anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego, en el extremo sur argentino, como parte de una estrategia para reforzar la presencia del país en esa región.

La disputa por la soberanía de las Malvinas tiene un marco específico en Naciones Unidas. Una resolución aprobada en 1965 instó a Argentina y al Reino Unido a buscar una solución diplomática al conflicto y evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación.

Milei cuestionó el accionar británico y afirmó que Londres “ha incumplido sistemáticamente este llamado”, especialmente por las actividades vinculadas con la explotación de los recursos naturales del archipiélago.