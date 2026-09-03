Javier Milei enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar el reclamo por Malvinas

El presidente Javier Milei anunció una serie de medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas , entre ellas el envío de un paquete de proyectos al Congreso y la creación de una base naval destinada a resguardar la soberanía en la región.

Uno por uno, los anuncios que hizo Javier Milei en cadena nacional por Malvinas

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó el Presidente al comenzar su mensaje por cadena nacional.

Milei sostuvo que el reclamo argentino no debe limitarse a una declaración y planteó que el Estado tiene que utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender la soberanía y los recursos nacionales.

En ese sentido, anunció que el Gobierno enviará al Congreso un conjunto de iniciativas para establecer un nuevo marco legal que permita avanzar en ese objetivo.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, señaló.

Una base naval para la región

Entre los anuncios realizados por el mandatario también se encuentra la creación de una base naval, que tendrá como objetivo fortalecer la presencia argentina y contribuir al resguardo de la soberanía en la región.

El anuncio se produce en un contexto de renovada atención internacional sobre la cuestión Malvinas, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posición de su país frente a la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Milei, además, remarcó que la defensa de la soberanía debe sostenerse a través de distintos instrumentos del Estado y que se trata de una política que debe trascender a una administración en particular.