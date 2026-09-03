Javier Milei ya está en Casa Rosada para grabar el mensaje por Malvinas

Javier Milei ultima los detalles del mensaje que brindará este jueves por cadena nacional, en medio de un fuerte hermetismo sobre el contenido de su discurso. El Presidente regresó de Chile y se dirigió a la Casa Rosada para grabar la alocución, que tendrá como eje la cuestión de las Islas Malvinas.

Javier Milei se reunió con José Antonio Kast en Chile antes de su cadena nacional por Malvinas

Gran expectativa por el mensaje sobre Malvinas de Javier Milei por cadena nacional

El mensaje presidencial se emitirá este jueves a las 21 horas . La grabación está prevista para esta tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada y, según trascendió, tendría una duración aproximada de 20 minutos.

La Casa Rosada decidió mantener en reserva los detalles de la presentación. Incluso dentro del propio Gobierno son pocos los funcionarios que conocen el contenido completo del discurso.

La intervención estará vinculada con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y las gestiones diplomáticas que lleva adelante la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, había presentado ante el Gabinete un informe sobre el estado de esas iniciativas.

La expectativa aumentó después de las recientes declaraciones de Donald Trump, quien planteó que Estados Unidos podría revisar su posición respecto de la soberanía del archipiélago. Milei recibió esas declaraciones como una señal relevante para la posición argentina.

Por ahora, el Gobierno no confirmó si el Presidente realizará un anuncio concreto o si se limitará a exponer la estrategia diplomática argentina.

Un mensaje preparado con especial expectativa

La cadena nacional fue definida luego de la reunión de Gabinete del martes, cuando se analizó la situación internacional y el escenario abierto alrededor de la cuestión Malvinas. Desde entonces, el Ejecutivo evitó anticipar detalles sobre el contenido.

El discurso podrá verse desde las 21 de este jueves por cadena nacional, en una presentación que el Gobierno preparó con especial expectativa y que llega después del viaje relámpago de Milei a Chile, donde se reunió con el presidente José Antonio Kast.