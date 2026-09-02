Milei apuntó a las elecciones de 2027: "Si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos"

Javier Milei cerró este miércoles el encuentro Vientos de Cambio , realizado en el Hotel Sheraton de Retiro, con un discurso cargado de definiciones políticas y económicas. El Presidente defendió el rumbo de su Gobierno, reivindicó sus resultados fiscales y lanzó un fuerte mensaje de cara a las elecciones de 2027: “Si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos” .

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Durante su exposición, el mandatario insistió en la necesidad de sostener el rumbo económico y llevar las ideas de su espacio a las urnas. “Tenemos que mantenernos en este rumbo y que elijan los argentinos”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que la batalla cultural debe estar acompañada por resultados concretos de gestión. “Uno tiene que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados”, afirmó.

El Presidente también justificó su decisión de no utilizar todas las herramientas disponibles para modificar el escenario económico y aseguró sentirse orgulloso de los límites que se impuso su administración.

“Me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas”, señaló, y aseguró que algunas de esas herramientas son “moralmente despreciables”.

En esa línea, afirmó: “Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, no vamos a violentar la libertad, no vamos a violentar la propiedad privada”.

Luego apuntó contra el populismo y defendió la continuidad de su programa: “Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas”.

La defensa de los resultados económicos

Milei dedicó buena parte de su discurso a destacar los resultados económicos de su administración y comparó los niveles de inflación con los registrados durante gobiernos anteriores.

También aseguró que su gestión sacó a 14 millones de personas de la pobreza y aprovechó ese dato para cuestionar a sus adversarios políticos.

“¿Ustedes se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo? Hoy, por lo menos el 50% de las calles de Argentina llevarían mi nombre. Pero claro, no soy peronista”, lanzó.

El mandatario también reivindicó el resultado fiscal alcanzado desde su llegada al poder. Recordó que, al asumir, el déficit fiscal del Tesoro equivalía a unos cinco puntos del PBI y aseguró que su objetivo era alcanzar el déficit cero en términos financieros.

Según Milei, ese objetivo se alcanzó durante el primer mes de gestión y atribuyó el resultado al ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, afirmó que el Gobierno logró eliminar el déficit cuasifiscal, que ubicó en torno a los 10 puntos del PBI, sin recurrir a medidas extraordinarias.

“No hicimos un plan Bonex, no hicimos ni un corralito, ni un corralón. No apretamos a nadie para que nos renegociaran la deuda”, sostuvo.

Una advertencia de cara a 2027

Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, Milei planteó el escenario electoral como una disputa entre dos modelos de país.

“Esta vez ustedes van a tener las ideas de la libertad, las ideas del progreso, las ideas de la prosperidad. Del otro lado van a tener el modelo decadente”, afirmó.

Y volvió a insistir con su advertencia: “Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”.

El Presidente también vinculó una eventual continuidad de su espacio con sus proyecciones económicas a largo plazo. “Si nosotros logramos la reelección y logramos dejar a los orcos detrás, vamos a empezar a crecer a tasa del 7 u 8% por año y en 30 años nos vamos a convertir en una de las grandes potencias del mundo”, aseguró.

La reforma laboral y el recuerdo de Macri

Milei también habló sobre la resistencia que enfrentó el Gobierno durante el tratamiento de la reforma laboral y recordó una situación que, según relató, ocurrió antes de la votación.

“El día que se va a votar la ley de modernización laboral, el día anterior te tiro 920 trabajadores a la calle, a ver si te rompo el Gobierno”, afirmó que le habían advertido.

A partir de allí trazó un paralelismo con la gestión de Mauricio Macri y las protestas contra la reforma previsional.

“A Macri se lo hicieron después de la reforma previsional. A nosotros nos hicieron lo mismo después de la modernización laboral”, señaló.

Sin embargo, marcó una diferencia entre ambas administraciones: “La diferencia es que cuando a Macri le tiraron 14 toneladas de piedras, retrocedió. Bueno, nosotros decidimos acelerar más”.

La agenda legislativa del Gobierno

Durante su discurso, Milei enumeró además algunas de las iniciativas impulsadas recientemente por su administración.

Entre ellas mencionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal 2, además de tratados vinculados con patentes y un acuerdo con Singapur.

El cierre del encuentro también tuvo un momento particular cuando ingresó al salón el canciller Pablo Quirno. Al verlo, Milei hizo referencia a la política exterior argentina y dejó una frase vinculada con la cuestión Malvinas, en la previa del mensaje que el Gobierno prepara para este jueves.

“Qué política internacional estamos llevando, eh”, comentó el Presidente.