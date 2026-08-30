    • 30 de agosto de 2026 - 18:22

    Javier Milei viajará a Chile y se reunirá con José Antonio Kast: la agenda que tendrá el Presidente

    El mandatario argentino viajará este jueves a Santiago para participar del Foro de Madrid y luego mantendrá un encuentro con el presidente chileno José Antonio Kast.

    Javier Milei volverá a viajar a Chile para reunirse con José Antonio Kast y profundizar su alianza regional.&nbsp;

    Javier Milei volverá a viajar a Chile para reunirse con José Antonio Kast y profundizar su alianza regional. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Javier Milei viajará este jueves a Chile para participar del Foro de Madrid y reunirse con el presidente José Antonio Kast. La visita será una nueva oportunidad para reforzar el vínculo político entre ambos mandatarios y consolidar la presencia regional del líder de La Libertad Avanza.

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    Según informaron fuentes oficiales, el Presidente partirá desde Argentina a las 7 de la mañana con destino a Santiago. Su primera actividad será a las 9.30, cuando brindará una exposición en el Foro de Madrid, que se desarrollará en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

    El encuentro reúne a dirigentes y referentes de la derecha occidental y es organizado por la Fundación Disenso, un think tank español vinculado al partido Vox.

    Milei también se reunirá con una funcionaria de Trump

    Después de su presentación, el mandatario argentino tiene previsto mantener una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la Diplomacia Pública.

    El encuentro será otro de los puntos destacados de una agenda marcada por los vínculos internacionales y la cercanía del Gobierno de Milei con la administración de Donald Trump.

    Finalizada esa reunión, Milei se trasladará al Palacio de La Moneda, donde a las 11.30 está previsto su encuentro bilateral con José Antonio Kast.

    Un nuevo encuentro entre Milei y Kast

    La reunión con el presidente chileno será uno de los principales objetivos de la visita. Ambos dirigentes mantienen una sintonía política y comparten una agenda vinculada a la defensa de las ideas de la derecha y la reducción del rol del Estado en la economía.

    Para Milei, el viaje también representa una nueva oportunidad para fortalecer su posicionamiento político en la región y profundizar la relación con el gobierno chileno.

    La visita se producirá además en el marco de una intensa agenda internacional del Presidente argentino, quien busca sostener sus vínculos con referentes políticos afines y con funcionarios de la administración estadounidense.

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