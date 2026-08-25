El plan de la Casa Rosada frente a la mora récord: más transparencia en préstamos y cero auxilio estatal

En medio de una creciente preocupación por el nivel de morosidad que afecta al crédito de las familias en todo el país, el Gobierno nacional evalúa implementar cambios regulatorios para obligar a bancos y billeteras virtuales a transparentar de forma clara el Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos.

El Gobierno reunió a su mesa política antes de una sesión clave en el Congreso

La medida busca combatir la "letra chica" que oculta los gastos reales de financiamiento en las entidades financieras y aplicaciones fintech, en un contexto de incertidumbre económica donde el Gobierno ya descartó cualquier tipo de ayuda financiera estatal para los morosos.

Durante las últimas reuniones del Gabinete nacional, el propio presidente Javier Milei y sus ministros abordaron el problema bajo la premisa de que "hoy la letra es ilegible" al momento de pedir un crédito.

Las entidades bancarias y las plataformas de dinero digital suelen promocionar la Tasa Nominal Anual (TNA) por presentar cifras más bajas y atractivas. Sin embargo, la TNA no refleja el monto real a pagar. El valor definitivo surge del Costo Financiero Total (CFT), un indicador que suma:

Según trascendió desde la Casa Rosada, la intención oficial no es regular ni fijar techos a los intereses —fiel a su postura de libre mercado—, sino exigir transparencia y educación financiera para que el consumidor identifique claramente cuánto terminará devolviendo.

Sin rescate estatal para los morosos

A pesar de las discusiones internas sobre la visibilidad del CFT, desde el Ejecutivo nacional ratificaron que el incremento en los índices de atraso en los pagos es un "problema entre privados".

El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue categórico al rechazar cualquier intervención del Estado para aliviar la deuda de las familias:

"Salvar esta situación con dinero de los pagadores de impuestos implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos", enfatizó el funcionario en rueda de prensa.

Desde la visión del oficialismo, el incremento en la morosidad observado en el último periodo responde a las tensiones financieras generadas por leyes aprobadas en el Congreso sin respaldo presupuestario, lo que empujó al alza el tipo de cambio y las tasas de interés. No obstante, aseguran que la situación no configura una crisis sistémica y destacan las líneas de consolidación de deuda vigentes a través del Banco Nación Argentina (BNA).

Expectativa por anuncios económicos

El debate en torno a los créditos y la morosidad se da en las horas previas a la conferencia de prensa que brindará el ministro de Economía, Luis Caputo. Se especula que entre los anuncios oficiales podrían incluirse precisiones sobre la nueva normativa para el sector financiero y bancario.