Karina Milei convocó a la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV a la Argentina

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El encuentro se realizará este martes a las 17 en la Casa Rosada y también contará con funcionarios nacionales.
La reunión formará parte del trabajo conjunto que llevan adelante el Gobierno nacional, la Iglesia y la Nunciatura Apostólica para definir los detalles de la llegada del Pontífice. Entre los principales aspectos a coordinar aparecen los traslados, la seguridad, la logística y el desarrollo de las distintas actividades públicas y religiosas.
Por la Conferencia Episcopal participarán integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita, entre ellos el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.
Además, fueron convocados funcionarios de distintas áreas del Gobierno nacional. Entre ellos estarán la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. También habrá representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo será la visita de León XIV a la Argentina
La Santa Sede confirmó que León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que comenzará en Uruguay y continuará posteriormente en Perú. El Gobierno nacional oficializó la visita el pasado 5 de agosto y aseguró que garantizará las condiciones de seguridad y logística necesarias.
Durante su estadía, el Papa tiene previsto pasar por tres puntos centrales del país:
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Buenos Aires, donde se esperan actividades institucionales y religiosas.
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Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.
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Córdoba, que también integrará el itinerario apostólico.
La Cancillería, conducida por Quirno, quedó a cargo de la coordinación con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal, mientras que las distintas áreas del Estado deberán trabajar sobre los operativos necesarios para cada una de las actividades.
Una visita papal después de casi cuatro décadas
La llegada de León XIV tendrá además un componente histórico. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país y recorrió distintas provincias.
El viaje de León XIV se concretará luego de la invitación formulada por el presidente Javier Milei. Según informó oficialmente la Casa Rosada, la propuesta fue entregada al Pontífice por el canciller Pablo Quirno durante una misión al Vaticano realizada en febrero de este año.
La reunión encabezada por Karina Milei será así uno de los primeros pasos formales para terminar de definir un operativo que involucrará al Gobierno nacional, las autoridades eclesiásticas y las jurisdicciones que recibirán al Papa durante sus cuatro días en el país.