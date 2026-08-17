Karina Milei convocó a la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV a la Argentina

La reunión será este martes en Casa Rosada y tendrá como eje la seguridad, la logística y la agenda del Pontífice, que llegará al país en noviembre.

Karina Milei encabezará la reunión en Casa Rosada para avanzar con los preparativos de la visita del papa León XIV.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El encuentro se realizará este martes a las 17 en la Casa Rosada y también contará con funcionarios nacionales.

La reunión formará parte del trabajo conjunto que llevan adelante el Gobierno nacional, la Iglesia y la Nunciatura Apostólica para definir los detalles de la llegada del Pontífice. Entre los principales aspectos a coordinar aparecen los traslados, la seguridad, la logística y el desarrollo de las distintas actividades públicas y religiosas.

Por la Conferencia Episcopal participarán integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita, entre ellos el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Además, fueron convocados funcionarios de distintas áreas del Gobierno nacional. Entre ellos estarán la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. También habrá representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo será la visita de León XIV a la Argentina La Santa Sede confirmó que León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que comenzará en Uruguay y continuará posteriormente en Perú. El Gobierno nacional oficializó la visita el pasado 5 de agosto y aseguró que garantizará las condiciones de seguridad y logística necesarias.