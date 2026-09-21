Renunció una funcionaria cercana a Karina Milei tras los cambios en la Quinta de Olivos

María Belén Agudiez dejó la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. Su salida fue oficializada luego de la reestructuración de la residencia presidencial.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y formaba parte del equipo cercano a Karina Milei. La salida quedó establecida mediante el Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La dimisión tiene vigencia desde el 20 de septiembre y el decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma no especifica los motivos de la renuncia y se limita a aceptar la decisión y agradecer a la funcionaria por los servicios prestados durante su gestión.

Agudiez había asumido el cargo en enero de 2024 y, desde la Secretaría General de la Presidencia, tenía bajo su órbita tareas vinculadas con la planificación y el funcionamiento de distintas dependencias oficiales, entre ellas la Quinta de Olivos. Su salida se conoció pocos días después de una importante reorganización en la residencia presidencial.

La semana pasada, el Gobierno dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y resolvió que la Casa Militar asumiera la responsabilidad integral sobre la seguridad del predio y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El proceso de transferencia deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La reestructuración también derivó en desvinculaciones y reubicaciones de personal civil que cumplía funciones en la Quinta. Según fuentes oficiales citadas por distintos medios, la medida fue justificada por el Ejecutivo como una forma de reforzar los estándares de seguridad presidencial.