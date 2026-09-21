Al ubicarse en la cima del catálogo local de BAIC, el BJ60 es el modelo de mayor valor comercial de la firma.

BAIC BJ60 en Argentina: cuánto cuesta y qué ofrece el modelo más caro y exclusivo de la marca china

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En el extremo opuesto del sedán de entrada U5 Plus, la automotriz china BAIC comercializa en el país su buque insignia: el BAIC BJ60. Se trata de un SUV todoterreno de gran tamaño, chasis de largueros y tres filas de asientos que apunta directamente al segmento de vehículos 4x4 de alta gama, compitiendo frente a exponentes consolidados como la Toyota Land Cruiser Prado o la Ford Everest.

Precio de lista en septiembre de 2026 Al ubicarse en la cima del catálogo local de BAIC, el BJ60 es el modelo de mayor valor comercial de la firma:

Precio de lista oficial: US$ 78.600 (en concesionarios oficiales sus valores de referencia cotizan entre US$ 73.000 y US$ 78.600 según bonificaciones o paquetes opcionales).

Posicionamiento: Supera en la gama todoterreno a los conocidos BJ40 Plus y BJ40 Pro (con precios en torno a los US$ 54.500) y al SUV mediano híbrido BJ30. Motorización híbrida y capacidades 4x4 Para mover sus más de dos toneladas y media de peso, el BJ60 utiliza un conjunto mecánico que combina potencia turbo alimentada con tecnología de microhibridación (Mild-Hybrid):

Motor: Naftero 2.0 litros Turbo acoplado a un sistema MHEV de 48V.

Potencia y torque: Desarrolla 267 CV y 406 Nm de torque instantáneo.

Caja de cambios: Automática ZF de 8 velocidades con convertidor de par.

Tracción: Sistema 4x4 desconectable con reductora (alta y baja) y tres bloqueos de diferencial (delantero, central y trasero), además de múltiples modos de conducción fuera de pista (arena, barro, nieve y rocas). Equipamiento de lujo, tecnología y capacidad para 7 pasajeros El BAIC BJ60 combina capacidades Off-Road severas con un nivel de confort propio del segmento ejecutivo: