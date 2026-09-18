    • 18 de septiembre de 2026 - 18:35

    Argentina volvió a celebrar en esgrima: oro para el sable femenino en los Juegos Suramericanos

    Las argentinas derrotaron 45-37 a Brasil en la final disputada en Rosario y se consagraron campeonas por equipos. El conjunto nacional estuvo integrado por Belén Pérez Maurice, Alicia Perroni, Candela Espinosa y Catalina Borrelli.

    Esgrima.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Argentina sumó este viernes una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta vez fue en esgrima, donde el equipo femenino de sable se impuso ante Brasil en la final y se quedó con el primer puesto.

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    La definición se disputó en el CAP Estadio Salvador Bonilla de Rosario, escenario que alberga las competencias de esgrima. El conjunto argentino logró una victoria por 45 a 37 frente a las brasileñas y aseguró otro título para la delegación nacional.

    El equipo campeón estuvo conformado por María Belén Pérez Maurice, María Alicia Perroni, Candela Espinosa y Catalina Sol Borrelli. Para Perroni, además, significó volver a subir al podio luego de haber obtenido la medalla de plata en la competencia individual.

    El cierre tuvo como protagonista a Candela Espinosa, quien consiguió el punto definitivo para sellar el 45-37 y desatar el festejo argentino en Rosario. Brasil terminó con la medalla de plata.

    Más medallas para la esgrima argentina

    El oro del sable femenino se suma a una jornada positiva para la esgrima argentina, que también consiguió una medalla de bronce en la competencia masculina por equipos. El conjunto integrado por Alec Brooke, Jesús Lugones, Iván Groupierre y Agustín Gusman derrotó 45-35 a Panamá en el duelo por el tercer puesto.

    Con estas dos preseas, Argentina alcanzó 11 medallas en las distintas pruebas de esgrima de los Juegos Suramericanos, con cinco oros, dos platas y cuatro bronces, según informó la señal oficial Deportv.

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