Argentina pisa fuerte en casa: ya suma 88 medallas y acelera la pelea con Brasil

Argentina continúa creciendo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se mantiene como principal perseguidora de Brasil en el medallero general. Después de cuatro jornadas de competencia, la delegación nacional acumula 88 medallas: 29 de oro, 23 de plata y 36 de bronce , una cosecha que la mantiene en el segundo escalón del continente.

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Brasil sigue al frente con 104 preseas , distribuidas en 37 doradas, 37 plateadas y 30 de bronce. La diferencia entre ambos países es actualmente de 16 medallas totales y ocho oros , mientras Colombia aparece muy cerca de Argentina en la cantidad de títulos, con 26 doradas y 66 preseas en total.

El gran impulso argentino llegó durante la jornada del miércoles. Los representantes nacionales conquistaron 24 medallas en un solo día: siete oros, siete platas y diez bronces , números que permitieron consolidar la segunda posición y mantener abierta la lucha en la parte alta de la clasificación.

Entre las actuaciones más destacadas apareció nuevamente la gimnasia artística. Julieta Lucas se consagró campeona en suelo y barras asimétricas, además de sumar una plata en viga de equilibrio. La disciplina viene siendo uno de los grandes pilares de la actuación argentina junto con la natación.

También hubo oro para Santino Basaldella en la prueba técnica masculina de Stand Up Paddle, Catalina Serio en pentatlón moderno y Mara Kucharski en skeet femenino de tiro deportivo. A esas conquistas se sumaron el equipo masculino de sable en esgrima y el seleccionado argentino de Valorant en esports.

La natación, por su parte, viene aportando una enorme cantidad de podios. Entre los campeones argentinos aparecen Macarena Ceballos, ganadora en los 50, 100 y 200 metros pecho; Cecilia Dieleke, oro en 50 y 100 metros espalda; y Malena Santillán, vencedora en los 200 metros espalda. También hubo títulos en relevos.

La gimnasia artística también tiene como grandes protagonistas a Lucas y Emilia Acosta, mientras el Stand Up Paddle entregó dobletes de Basaldella y Juliette Duhaime. En esgrima se destacaron Isabel y Pascual Di Tella y Augusto Servello.

Así está el medallero de los Juegos Suramericanos

Al cierre de la cuarta jornada, la clasificación quedó encabezada de la siguiente manera:

1. Brasil: 37 oros, 37 platas y 30 bronces — 104 medallas

2. Argentina: 29 oros, 23 platas y 36 bronces — 88 medallas

3. Colombia: 26 oros, 23 platas y 17 bronces — 66 medallas

4. Venezuela: 12 oros, 12 platas y 14 bronces — 38 medallas

5. Chile: 11 oros, 12 platas y 18 bronces — 41 medallas

6. Perú: 6 oros, 9 platas y 11 bronces — 26 medallas

7. Ecuador: 4 oros, 7 platas y 10 bronces — 21 medallas

8. Uruguay: 3 oros, 1 plata y 6 bronces — 10 medallas

9. Paraguay: 2 oros, 4 platas y 6 bronces — 12 medallas

10. Panamá: 0 oros, 1 plata y 3 bronces — 4 medallas.

Venezuela se ubica por encima de Chile pese a tener menos medallas totales debido a que el orden del medallero prioriza la cantidad de oros obtenidos. La misma lógica explica otras posiciones donde una delegación puede acumular más preseas pero quedar detrás por tener menos títulos.

Bolivia y Guyana, en tanto, consiguieron durante la última jornada sus primeras medallas de la competencia, ambas de bronce, gracias a Sergio López y Emmanuel Pompey en boxeo.

Todavía queda mucho en juego

Los XIII Juegos Suramericanos comenzaron el 12 de septiembre y se extenderán hasta el 26, por lo que todavía resta más de una semana de competencias y numerosas finales capaces de modificar por completo el medallero. Santa Fe, Rosario y Rafaela son las tres sedes principales de un evento que reúne a más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas.

La actividad argentina continuará este jueves con presencia en 16 deportes, finales y pruebas decisivas, además del debut del seleccionado masculino Sub 19 de fútbol frente a Paraguay. Con muchas medallas todavía en disputa, la delegación nacional buscará seguir recortando distancia con Brasil y, al mismo tiempo, sostener la ventaja sobre una Colombia que permanece cerca en cantidad de oros.