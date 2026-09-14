La cuarta dorada de Argentina en los Suramericanos llegó de la mano del mountain bike

Argentina sumó una nueva alegría en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Fernando Contreras ganó la medalla de oro en mountain bike y le dio a la delegación nacional su cuarta presea dorada desde el comienzo de la competencia.

Primera medalla para la Argentina en los Suramericanos 2026: fue bronce en Aguas Abiertas

El ciclista mendocino se impuso este lunes en la prueba masculina de Cross-Country Olímpico con un tiempo de 1 hora, 24 minutos y 27 segundos . En una definición ajustada, aventajó por apenas 10 segundos al brasileño Alex Malacarne, que terminó segundo, mientras que Ulan Bastos, también de Brasil, completó el podio a 1 minuto y 33 segundos.

La victoria tuvo un valor especial porque Argentina nunca había conseguido subir al podio en esta competencia dentro de los Juegos Suramericanos . Contreras rompió esa barrera y lo hizo directamente desde lo más alto, con una actuación que se convirtió en uno de los grandes momentos argentinos de Santa Fe 2026.

La carrera también tuvo la participación del riojano Agustín Durán , que llegó a ubicarse tercero pero debió abandonar durante la tercera vuelta. Contreras, en cambio, sostuvo el ritmo hasta el final y terminó imponiéndose frente a los dos representantes brasileños.

La emoción de Contreras después de cruzar la meta

El momento más emotivo llegó después del triunfo. Contreras rompió en llanto y dedicó la victoria a su padre, fallecido durante este año. También contó que atravesó meses muy difíciles y que incluso llegó a pensar en abandonar el ciclismo antes de conseguir este resultado.

“Este triunfo es para mi viejo, que se me fue este año”, expresó el flamante campeón.

El ciclista destacó además el acompañamiento de su familia y de los profesionales que lo ayudaron a continuar compitiendo en un momento personal complejo. La escena terminó transformando la conquista deportiva en una de las postales más emotivas de la jornada.

La cuarta medalla de oro para Argentina

El triunfo de Contreras se sumó a las tres medallas doradas obtenidas durante la primera jornada. Pascual Di Tella había abierto la cuenta argentina en sable individual, mientras que Macarena Ceballos se consagró en los 100 metros pecho y Cecilia Dieleke ganó los 50 metros espalda. Argentina había cerrado ese primer día con tres oros, una plata y siete bronces.

Ahora el mountain bike aportó la cuarta dorada y, además, escribió una página inédita para el ciclismo nacional en los Juegos Suramericanos.