Trump advirtió que un conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Malvinas sería un "desastre potencial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a referirse este sábado a la disputa por las Islas Malvinas y lanzó una advertencia sobre un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido. Durante una conferencia de prensa en Dublín, calificó una posible guerra como un “desastre potencial” y aseguró que podría intervenir para intentar resolver la situación.

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Tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin , Trump sostuvo que el conflicto por las islas le resulta “muy interesante” y describió a Argentina y al Reino Unido como “dos países” enfrentados por la cuestión Malvinas .

El mandatario estadounidense también recordó que los británicos ingresaron al archipiélago y “se apoderaron de ellas”, aunque puso en duda que el Reino Unido estuviera dispuesto actualmente a involucrarse en un conflicto a miles de kilómetros de distancia.

En ese sentido, Trump mencionó los problemas internos que atraviesa el Reino Unido, entre ellos la inmigración y la energía. Incluso hizo referencia a la distancia que deberían recorrer las fuerzas británicas en caso de un enfrentamiento. “Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo” , afirmó.

Las declaraciones del presidente estadounidense se conocieron pocos días después de que Javier Milei relanzara la agenda del Gobierno argentino sobre la soberanía de las Malvinas. El 4 de septiembre, el Ejecutivo anunció una serie de medidas que incluyeron sanciones contra empresas que exploten hidrocarburos en el área sin autorización argentina, un refuerzo del presupuesto de Defensa y el proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia.

El Gobierno también avanzó con los decretos 867/2026 y 868/2026, mediante los cuales se reforzó el esquema de control y sanciones sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Cancillería quedó como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y los organismos estatales deberán informar posibles incumplimientos.

A ese paquete se sumó el Decreto 983/2026, que creó en Cancillería el Sistema de Articulación de la Política Exterior. El nuevo esquema busca coordinar a los organismos estatales que intervienen en cuestiones vinculadas con la política exterior y el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Además, Milei aseguró que ya se habían iniciado procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas vinculadas de manera directa o indirecta con actividades en la cuenca Malvinas.

Trump también cuestionó al Reino Unido por la guerra con Irán

Durante su contacto con la prensa, Trump también lanzó críticas contra el Reino Unido por su nivel de participación en la guerra con Irán. El mandatario estadounidense sostuvo que Londres depende del petróleo que circula por el estrecho de Ormuz y cuestionó que no hubiera aportado mayor respaldo militar.

Trump afirmó que había solicitado ayuda a la OTAN y al entonces primer ministro británico, Keir Starmer, para el envío de buques, pero que recibió como respuesta que no había embarcaciones disponibles.

Además, volvió a reclamar al Reino Unido una mayor explotación de sus recursos energéticos en el mar del Norte y sostuvo que un aumento de la producción provocaría una fuerte caída de los precios del petróleo. Las declaraciones fueron realizadas en Dublín, después de su encuentro con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly.