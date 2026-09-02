    • 2 de septiembre de 2026 - 16:59

    Estados Unidos: lanzan una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump por el aniversario del país

    La Casa de la Moneda de Estados Unidos lanzó una edición especial y polémica de la moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump y un acabado dorado, enmarcada en los festejos por el 250° aniversario de la independencia del país y diseñada especialmente para coleccionistas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de un fuerte debate político y un gran revuelo en el mercado numismático internacional, la Casa de la Moneda de Estados Unidos puso oficialmente a la venta una edición especial de la moneda de un dólar que lleva impreso el rostro de Donald Trump, con un característico acabado dorado.

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    La Casa de la Moneda de Estados Unidos (US Mint) empezará a vender monedas doradas de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump, a precios que van aproximadamente de 1,55 a 2,44 dólares por unidad.

    La pieza forma parte de los festejos oficiales por el 250° aniversario de la independencia de la nación norteamericana. Si bien el diseño generó controversia debido a las normativas históricas tradicionales sobre la representación de figuras políticas vivas en el circulante, la emisión fue respaldada por esquemas legales especiales para proyectos conmemorativos del semiquincentenario.

    Diseño y atractivo para coleccionistas

    A pesar de su llamativa apariencia dorada, la moneda está fabricada con una aleación compuesta principalmente de cobre, zinc, manganeso y níquel. El anverso muestra el retrato junto a las fechas históricas (1776-2026), mientras que el reverso exhibe al tradicional águila calva acompañada del número 250.

    Desde la entidad monetaria indicaron que se comercializan presentaciones especiales para coleccionistas a valores superiores a su denominación nominal, destacando además que un lote limitado de piezas cuenta con marcas distintivas alusivas al 4 de julio, un detalle que ya disparó el interés y la especulación en el mercado numismático global.

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