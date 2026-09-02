Estados Unidos: lanzan una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump por el aniversario del país

La Casa de la Moneda de Estados Unidos lanzó una edición especial y polémica de la moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump y un acabado dorado, enmarcada en los festejos por el 250° aniversario de la independencia del país y diseñada especialmente para coleccionistas.

En medio de un fuerte debate político y un gran revuelo en el mercado numismático internacional, la Casa de la Moneda de Estados Unidos puso oficialmente a la venta una edición especial de la moneda de un dólar que lleva impreso el rostro de Donald Trump, con un característico acabado dorado.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos (US Mint) empezará a vender monedas doradas de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump, a precios que van aproximadamente de 1,55 a 2,44 dólares por unidad.

La pieza forma parte de los festejos oficiales por el 250° aniversario de la independencia de la nación norteamericana. Si bien el diseño generó controversia debido a las normativas históricas tradicionales sobre la representación de figuras políticas vivas en el circulante, la emisión fue respaldada por esquemas legales especiales para proyectos conmemorativos del semiquincentenario.

Diseño y atractivo para coleccionistas A pesar de su llamativa apariencia dorada, la moneda está fabricada con una aleación compuesta principalmente de cobre, zinc, manganeso y níquel. El anverso muestra el retrato junto a las fechas históricas (1776-2026), mientras que el reverso exhibe al tradicional águila calva acompañada del número 250.